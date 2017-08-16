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﻿童趣正義聯盟

2017-08-16 列印
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　　深受小朋友喜愛的《正義聯盟》（《Justice League》）系列超級英雄團隊，今季將與PUMA推出鞋履及背包聯乘作，男生系列設計以蝙蝠俠招牌標誌作為主視覺，輔以迷彩的圖騰點綴；女生系列就會以近期大熱的神奇女俠為元素，鞋履以白色主調配上星星圖案設計（圖），非常搶眼。聯乘作本月底更會推出成人服飾系列，到時大人細路便可以親子裝登場！文：Ki

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