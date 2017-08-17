﻿台灣屏東 原住民初體驗

台灣的原住民文化別具特色，其中屏東縣三地門便是凱魯族及排灣族的根據地，在此除可暢遊山川琉璃吊橋及一試排灣族的琉璃珠DIY體驗，更可在魯凱族村落了解原住民文化及得到頭目神秘又神聖的祝福！文、圖：韋利



鳴謝：台灣觀光局、中華航空、屏東縣觀光協會茂林國家風景管理處



過去到訪屏東，我的目標不是墾丁便是小琉球，這次卻朝北屏方向的深山走，為的是感受當地濃厚的原住民氣氛。原來區內的三地門，除是排灣族群居重地，也可找到好些魯凱族的村落，我們抵達後便先往原住民餐廳「山中天」享用午餐，這裏除有別具原住民色彩的建築，包括沙茶山豬肉、丁香山蘇及手工芋頭鴨等地道美食同樣極具風味，然而最教我們驚喜的，還是附設於此的都媽拉拉德頭目之家。



認識魯凱族文化



山中天餐廳老闆徐文銘，是位曾在墨西哥生活的客家人，在三地門娶了魯凱族公主後便在此落地生根，這個頭目之家，活像他與客人的交流天地，訪客除可賞到眾多原住民陶甕藏品，更可在此選購飾物精品，甚至試穿魯凱族服飾及跳起舞來呢！更始料不及是徐文銘還曾在美國學習整骨手法，他的拉筋鬆骨技藝，更教我們讚不絕口呢！



別過這位奇人，便是拜會真正族群頭目的時間。區內的禮納里部落，正是排灣族及魯凱族一同聚居的地方，話說八八風災時兩族都因土石流被滅村，後來在政府安排下同被安置到禮納里的木建永久屋，傳承其脫鞋子部落的文化。



遊客到來參加部落遊學及DIY體驗等活動時，便得脫鞋才能進入室內，在此除可邊呷着愛玉和碟豆花茶、邊聆聽族人講解部落生活，予人印象更深的還是皇室祈福儀式。



原來村內一幢門前有蛇形圖案雕飾的房舍，正是稱作國王的魯凱族頭目的居所，訪客可在此接受國王及皇后的祝福，當中包括觸摸陶甕許願、與皇后握手接收福氣，以及咀嚼檳榔後吐出，象徵能去除疾病及厄運。



www.maolin-nsa.gov.tw



（茂林國家風景區網頁）



www.saabaw.com.tw



（禮納里部落網頁）



www.taiwan.net.tw



（台灣觀光局網頁）