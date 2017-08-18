﻿無線享樂 藍牙喇叭新主義

藍牙喇叭設計花款多多，加上近年藍牙傳輸規格提升，音質不再大打折扣，令藍牙喇叭成為家中裝飾與功能並重的小物。近期更有廠商在外形與用途方面作出了不少嘗試，既有復古的結他AMP造型，亦見可配合平板或遊戲主機合組迷你影院的設計，由內到外皆跳出傳統框框，為藍牙喇叭重塑新形象！



文：B1807 圖：黃頌偉



Model：Kit@Primo



產品查詢：Soundwave/2771 8209



復古AMP造型



藍牙喇叭外形向來保守，尤以長方形金屬音箱造型最常見，影音大廠亦如是，有時候市場上的新來者反而有驚喜，好像以製造電結他廣為Band友熟悉的美國樂器品牌Fender，早前推出的兩款藍牙喇叭The Monterey及The Newport，就以自家的結他AMP為藍本設計，除了仿古設計充滿新鮮感，實際亦應用了自家的調音技術。



當中造型最懷舊的The Monterey，無論音箱的外觀或大小，都是按照上世紀六十年代的小型結他AMP──Fender '68 Custom來設計，網面與黑色荔枝皮紋效果如出一轍， 還有機頂的音量旋鈕、開關掣及LED燈，一身散發着古典味道。由於音箱空間夠大，內置了兩個1吋高音及兩個5.12吋低音大單元，輸出功率高達120W，音量非常充沛。至於體積細幾個碼的The Newport，外形同樣仿古，且流動性十足，而播歌續航力則可達12小時，雖只有兩個全頻單元及一個高音單元，但由於設有低音、高音獨立調節，用家可以按個人口味微調音色。值得一提的是，兩款喇叭均支援apt-X編碼，配合對應的手機或平板無線享樂，可以享受媲美CD音質的效果。







多功能小巧喇叭



除了環繞聲音效，X-mini另一為人津津樂道的，當然是體積小巧的藍牙喇叭Click 2，雖然不再像上代那樣的骰得過份，但機身亦只是迷你月餅大小，仍然可以放入褲袋，且輸出功率有所提升，還可以將喇叭當作手機的快門遙控，一邊聽歌一邊影相。若嫌Click 2音量滿足不了閣下，另一款KAI X1或許更適合，體積有手掌那麼大，且換上50mm全頻單元，低音表現更佳，連續播歌時間可達6小時，要是同時擁有一對KAI X1，更加可以合組立體聲。







合組迷你影院



誰說藍牙喇叭只可用來聽歌？X-mini正要打破這個舊有形象，特地設計出為打機、睇片度身訂造的SUPA，賣點是內置了DSP數碼聲音處理器及DPAC音效，在影院模式下直接通過一對52mm單元模擬出多聲道效果，營造環迴立體聲，此刻只要坐於喇叭的正前方，即可感受到澎湃音效，全程投入遊戲或電影世界。為方便用家可以簡單將平板或Switch一類遊戲機架設成私人影院，隨喇叭附有一個可供手機或平板使用的支撐架，毋須為怎樣擺位而煩惱。