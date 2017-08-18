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﻿外遊必備Switch配件

2017-08-18 列印
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　　暑假外遊，漫長的飛行旅途少不得帶部Switch遊戲機作伴，但要額外帶多個插頭就令人卻步。Xpower近日新出支援Qualcomm快充3.0及USB 3.1 PD充電的WC3PDType-C PD旅行充電器，設有最新的USB Type-C插口，除可為最新的Macbook Pro及iPad Pro充電外，更可為Switch充電！上方兩個2.4A輸出插頭，一個用來充手機，另一個充相機，Fit晒！跟機更有齊四款不同旅行插頭，可隨意更換，方便到不同國家使用，實用度極高！文：Anna

售價：$358　查詢：2708 8198
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