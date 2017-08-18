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﻿智能辦公新方案

2017-08-18 列印
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        雲端技術愈來愈成熟，用於商業的玩法更加層出不窮。近日Ricoh就發表自家智能操作面板Smart Operation Panel（簡稱SOP），將列印、掃描、影印變得簡單易上手。全新的SOP平台已開放SPK予第三方開發者，以便搭載更多應用程式，而現時亦已有部份實用度高的應用程式可供使用，實現在列印前遮蔽私隱資料、即時翻譯文件並列印等功能。Ricoh現已將各種應用的影片放上網，想知更多智能辦公室方案玩法，不妨上網睇睇！文：Anna

查詢：www.flexicloud.hk/connect_plus.html
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