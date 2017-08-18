﻿迷你骨傳導耳機

利用微細振動，將聲音通過耳骨傳遞到內耳的骨傳導技術，近年已廣泛應用於各類電子產品中。Aftershokz可算是先驅之一，其骨傳導無線耳機可讓正在進行戶外運動的用家，在聽歌的同時接收到周圍環境的聲音，即使遇上突發事故亦能有所警惕。品牌的Trekz Titanium耳機近日新推Mini版本，機身長度只有16.2cm，方便頭型較小的女士及小朋友使用。現時小朋友慣用平板電腦睇片學外語，有隻骨傳導耳機讓他們跟讀的時候，可以一邊聽專業發音，一邊比較自己的讀音，肯定事半功倍！文：Anna



售價：$998 查詢：2955 1000