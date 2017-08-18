﻿全港首家 熟成吉列豚肉吧

熟成牛肉食得多，但熟成豬肉你又試過未？最近在中環新開的Porker，精選鹿兒島直送的熟成豚肉製成吉列豚肉，更供應多款罕見酒品，以後和朋友飲酒狂歡，便可以來塊香脆多汁的吉列豚肉佐酒！文：甘偉丁 圖：何健勇



餐廳嚴選鹿兒島農場直送到港的三元豚入饌，特點是體形龐大，脂肪較少，因自小飲用天然水及乳酸菌長大，生長較為健康。店方特別以熟成豚肉入饌，豚肉熟成時間為三十至四十日，運送期間保持攝氏零度至五度，並以船隻運載，以免空運的氣壓影響肉質。



主打的吉列豚肉，供應西冷、肉眼及豬柳三個不同部位，蘸上切得較大顆的麵包粒，以慢熱加溫方式酥炸鎖住肉汁，切開肉質粉嫩，入口外脆內軟，肉味香濃。推介受歡迎的PORKER定食（熟食豚西冷及豬柳），包羅兩款吉列豚肉、豚肉味噌湯、漬物、薯仔沙律、椰菜及新潟縣的越息吹白米飯，配搭豐富。最叫人驚喜是醬料，除配吉列汁，還供應喜馬拉雅山粉紅岩鹽及芥末，前者可帶出豚肉鮮味，後者提升味道層次。



甘甜清酒佐美饌



美食當前，豈能缺少美酒相伴？晚上這裏會變成Porker Bar，供應多款坊間少見的清酒及紅、白酒等，食客可盡情把酒言歡！睡龍•生のどぶ由日本奈良縣逾三百年歷史的久保本家酒造所生產，清酒散發甘甜味，且有辛口餘韻，最適合配搭吉列豚肉品嚐。GRAVNER IGT VENEZIA GIULIA BIANCO BREG 2007雖是意大利白酒，但有別於傳統色澤，呈琥珀色，本地餐廳罕有供應，帶有香濃葡萄酒味，相當醉人。



還有一系列以豬為主題的佐酒小食，最適合一眾「食肉獸」。例如吉列豚肉餅配番茄醬，免治豚肉內藏流心芝士炸成豚肉餅，伴以帶煙肉香味的番茄醬品嚐，清新開胃。



Porker



地址： 中環威靈頓街



55號地庫



查詢： 6706 5298