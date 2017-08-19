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  • 2017年8月19日 星期六
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﻿家電博覽 四折激搶廚具

2017-08-19 列印
CIRCULON 電煎鍋 原價: $999 優惠價$399
CIRCULON CONTEMPO 16cm不黏湯鍋 原價 $589 優惠價$294
CIRCULON ULTIMUM 28cm不黏煎烤鍋 原價$669 優惠價$399
PRESTIGE 溫度變色電水壺 1.7L 原價$889 優惠價$299
MEYER 36cm不銹鋼中式炒鑊 原價$899 優惠價$399
MEYER Healthy 18cm不黏湯鍋 原價$319 優惠價$189
MEYER Cook’N Look 32cm不黏炒鑊 原價$699 優惠價$419
MEYER PNS 26cm不鏽鋼湯鍋 原價$569 優惠價$199
Panasonic蒸氣焗爐 $2,380
Panasonic萬用智能煲$2,080
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        由香港貿易發展局舉辦的「家電‧家品‧博覽」於即日至8月21日舉行，活動既有最新產品，亦有着數優惠，其中美亞廚具（MEYER）更低至四折，各位喜愛入廚的姊妹當然不能錯過。

超抵鍋具電水壺

  美國第一大鍋具品牌美亞（MEYER）以不黏鑊聞名，今次品牌推出低至半價優惠，機會難逢。精明之選有溫度變色電水壺及不鏽鋼湯鍋，以至抵價四折發售，不用二百元有交易，難怪Zoey都話要為廚房添置新鍋具喎！

家電優惠入廚必備

　　Panasonic亦有參與今屆活動，其中必要留意其蒸氣焗爐及萬用智能煲兩大新家電，屆時會場設有「新星套裝」優惠，兼另送特選精美禮品，喜愛入廚的Zoey也說不能錯過，皆因優惠只限於博覧會場！

「家電．家品．博覽」

舉辦日期︰即日至8月21日（一）

地址︰香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心

網址︰www.hktdc.com/fair/homedelights-tc/

查詢︰MEYER/2763 9313

　　　Panasonic/2733 3888

Zoey入貨攻略

　　「家電‧家品‧博覽」今年踏入第4屆，共有超過160間參展商，其中品牌專區「家之選大道」共有超過40間參展商展出多個時尚生活品牌，包括STAUB鑄鐵鍋、中華電力、Kenwood、美亞、OTO、Panasonic、飛利浦和煤氣公司等。今年大會更與香港青年協會合作推出「初創『家』展覽體驗計劃」，在博覽設立「初創坊」，大家到場時不妨留意，支持一下初創企業，又可買到平貨。
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