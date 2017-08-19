﻿家電博覽 四折激搶廚具

超抵鍋具電水壺
美國第一大鍋具品牌美亞（MEYER）以不黏鑊聞名，今次品牌推出低至半價優惠，機會難逢。精明之選有溫度變色電水壺及不鏽鋼湯鍋，以至抵價四折發售，不用二百元有交易，難怪Zoey都話要為廚房添置新鍋具喎！
家電優惠入廚必備
Panasonic亦有參與今屆活動，其中必要留意其蒸氣焗爐及萬用智能煲兩大新家電，屆時會場設有「新星套裝」優惠，兼另送特選精美禮品，喜愛入廚的Zoey也說不能錯過，皆因優惠只限於博覧會場！
「家電．家品．博覽」
舉辦日期︰即日至8月21日（一）
地址︰香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心
網址︰www.hktdc.com/fair/homedelights-tc/
查詢︰MEYER/2763 9313
Panasonic/2733 3888
Zoey入貨攻略
「家電‧家品‧博覽」今年踏入第4屆，共有超過160間參展商，其中品牌專區「家之選大道」共有超過40間參展商展出多個時尚生活品牌，包括STAUB鑄鐵鍋、中華電力、Kenwood、美亞、OTO、Panasonic、飛利浦和煤氣公司等。今年大會更與香港青年協會合作推出「初創『家』展覽體驗計劃」，在博覽設立「初創坊」，大家到場時不妨留意，支持一下初創企業，又可買到平貨。