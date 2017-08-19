﻿小騎士出擊 Andox &黑仔10周年派對

最近除了久休多時的劉德華復出，他原創的Andox & 黑仔亦搞作多多，只因兩隻吉祥物今年剛滿10歲，由即日至8月31日期間，荃灣廣場更會舉行名為「Andx & 黑仔10周年派對」，場內不但設置多個Andox &黑仔的打卡位，亦有三大人氣派對遊戲，以及售賣特色主題精品的期間限定店，其中在L5太空樂園會推出名為「小騎士×Andox &黑仔Summer Ride」，場內加入色彩繽紛的Andox &黑仔主題佈置外，亦會增設障礙賽道的難度，小朋友可以享受駕駛飛馳的樂趣。



此外，商場也特意於L1長廊加設多個大型的主題裝置，更開設Andox &黑仔期間限定店，發售多款限量精品。為慶祝Andox &黑仔10歲生日，更有人氣食肆抹茶館，特別炮製五款期間限定的飲品及甜點，每款均配以Andox & 黑仔的造型，大家食得開心之餘記得影相留念！



荃灣廣場「Andox & 黑仔 10週年派對」



日期： 即日至8月31日



時間： 中午12時至晚上8時半（星期一至五）



上午10時半至晚上8時半（星期六及日）地點： 荃灣廣場L1中庭



查詢： 2498 8343