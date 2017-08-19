﻿赤子心看經典劇 小飛俠新點子





《小飛俠》是一齣經典名著，過往亦曾為舞台劇劇目，要演繹家喻戶曉的作品，相信有一定難度。怎樣能夠突破傳統框框，創出新點子，亦是此劇可貴之處。 文︰Angel 圖︰蔡建新



「小飛俠是孩子的守護天使，他懂得飛行魔法，永不會長大。」單看角色的定位，便知它是一齣合家歡劇目。這次由春天實驗劇團主辦的《小飛俠Peter Pan》，以音樂劇形式製作，大量歌舞配合一百位小演員，可以想像整個舞台都被喜氣洋洋的氣氛充斥着吧。原來全劇竟有合共一百位小演員？「對，足足有一百位小演員參與，年紀最小的只有四歲，要訓練小演員已不是件容易事，還要讓一百位小朋友同時在舞台演出，又要唱歌，又要跳舞，又要記台詞，難度可想而知。」負責編舞的蔡淑芬（Linda）娓娓道來。「不過參與的小朋友都很有心學習，一個星期來排練兩、三晚，也會感覺很開心。」是的，小朋友的感覺都會很直接，日前筆者參觀排練，看到每一位小演員都表演得很開心，嘻哈聲不絕但當聽到導演說綵排開始，全部人都立即入戲。



「小朋友最難是記台詞，又較難集中，所以要引領小朋友投入，是順利演出的關鍵。」負責演繹鐵鈎船長的何志文（Simon），同時擔任小演員的培訓老師，提到要兼顧小朋友及打鬥戲，是今次的一大挑戰。



多媒體新視效



排練現場所見，演繹小飛俠的黃進林（Michael）跟小朋友打成一片，就知演員間的火花很重要。「我的角色是要跟鐵鈎船長作戰，跟小朋友們一起歷險，而且有不少歌曲是跟小演員一起唱，要多用肢體語言為大家帶來互動。」黃進林說。



筆者年前曾看過舞台劇《小飛俠》，小飛俠吊威吔飛天的一幕令台下的觀眾帶來極大震撼，今次由春天製作的《小飛俠Peter Pan》則加入全新視覺效果「全息投影技術」，產生立體的空中幻象，讓傳統舞台劇跟嶄新科技接軌，感覺更新穎。



《小飛俠Peter Pan》



演出日期︰9月2日 （六）3:00pm、7:30pm



9月3日 （日）2:00pm、5:00pm



演出地點︰屯門大會堂演奏廳



查詢︰3761 6661



