﻿Aviator 時尚飛行

原本為美國空軍飛行員度身訂製的Aviator機師鏡，至今已經演化成夏日時尚單品。各大品牌均以Aviator鏡框為藍本，推出自家的鏡款，當中有專業視光品牌，也有潮流代表，將機師鏡魅力蔓延。文、部份圖片：Ki 模特兒：Cindy Ko



要數Aviator鏡自然少不了元祖空軍鏡Ray-Ban，今季品牌推出The General款式，以經典方形全金屬輪廓配以全新超細薄板鏡臂及雪茄色板材臂套，當中鏡框更備有金、黑、銀、青銅等色澤，充滿復古味道。至於今年剛好踏入三十周年的視光品牌Oliver Peoples，今季除了將Feather Filagree細節注入每款鏡框中，亦有推出機師鏡款Oliver Peoples Rockmore，以及Oliver Peoples Pour Alain Mikli，前者以金屬鏡架配上Coloured Lenses；後者將金屬飾面和玳瑁色樹脂巧妙融入鏡面之中，令造型更獨特。



至於時尚品牌方面，多個代表也有推出Aviator鏡款，就如以幾何線條混和運動風的Prada Linea Rossa，熒光用色使鏡架更添活力；Burberry出品就以經典格紋作潤飾，全黑造型的Tom Ford則是一貫美式時尚風相。



a.Lane Crawford2118 2288



b.I.T2881 6102



c.Lenscrafters2735 3311



d.ISA Optical2366 5828



e.Optical 882591 6718



f.Valentino2234 7193



g.Puyi optical2890 7070



