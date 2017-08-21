 Advertisement
  • 2017年8月21日 星期一
  • 30º
  • 78%
熱門： 雙學三子天鴿興德違法達義ching chong

日報新聞 > 副刊

﻿經典遊戲聯乘潮袋

2017-08-21 列印
Previous Next

  任天堂與LeSportsac最近攜手推出聯乘系列，以經典遊戲主角馬里奧Mario為主題，配合Power-Up Burst的圖案為設計藍本，創作出多種袋款。袋身圖案集合了多個經典角色，有領軍人物Mario、Goombas和Koopas、Fire Flower及金幣等，玩味十足，其中上世紀九十年代風靡一時的Gameboy造型小袋最過癮，用來做化妝袋或盛載小物都潮過人。

售價︰$430

文︰Angel

查詢︰2918 0051
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd