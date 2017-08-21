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﻿朱古力甜品新口味

2017-08-21 列印
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　　一向鍾情咖啡飲品，尤其是Mocha，愛其將咖啡與朱古力味道相結合，甜苦交錯，令口感更豐富。GODIVA全新推出的Iced Mocha Dream，在香濃的咖啡上配上幼滑的GODIVA朱古力軟雪糕，頂層再配以香滑鮮忌廉和焦糖醬，軟雪糕更可自選黑朱古力、香草白朱古力或雙重朱古力口味，若閣下是甜品控的話，一定愛不釋手。

售價︰$50　文︰Angel

查詢︰2175 5701
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