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﻿飾品主題下午茶

2017-08-21 列印
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  西班牙首飾品牌ARTE Madrid全新推出Ocean Miracle系列，以海洋為創作靈感，將海洋生物如水母、海星等加入飾品造型中，清新又充滿活力。與此同時，品牌首度與問月酒店合作，推出「懾人魅力」下午茶，同樣以海洋為下午茶的設計主題，以藍色為主調的食品充滿西班牙風情，吸睛之餘，也為味蕾帶來享受。供應期由即日至9月底，逢星期五至日提供，每兩位盛惠$348 ，並可獲贈ARTE Madrid禮品及$300現金券，有興趣就要趁早訂位啦！文︰Angel

查詢︰2643 8875
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