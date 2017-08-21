﻿東南亞風健康外賣

香港人工作時間長，食無定時，經常柯打外賣果腹，吃罷又再投入工作。最近鰂魚涌太古坊附近開了一家HAWKR外賣店，供應星、馬、泰、越等東南亞美食，開胃又富營養，讓大家加班時也可吃得健康。



文：郭悠悠 圖：褚樂琪



香港傳統外賣離不開車仔麵、中式盒飯等，做法偏向油膩，算不上健康。位於鰂魚涌的HAWKR，創辦人之一Jake Astor來自英國，他指倫敦商業區有很多健康快餐店，因此希望香港這個國際大都市也有同類選擇。



清新開胃 選擇豐富



新店有近四十款沙律、咖喱飯、麵食、甜品布甸、特飲等，分門別類，整齊地放在雪櫃貨架上。細看款式，包羅新加坡、馬來西亞、越南、泰國等東南亞風味菜式，如雞胸肉椰菜沙律、爪哇牛肋條飯、青咖喱雞飯等，選擇相當豐富。



外賣店食譜由著名女廚Mina Park親自設計，每三個月轉換一次，所有食物於早上六時起在現場製作，並選用新鮮食材及香料入饌，清新美味，因此毋須下味精、香精等調味。



記者試吃了數款，推介印尼爪哇牛肋條飯，入口辣中帶酸，醬汁調得清新，香味出眾，原來加入大量香料煮成，包括羅望子、咖喱葉、香茅、黃薑、南薑、辣椒等，充滿椰香但不致濃重。



越式雞胸肉沙律的蔬菜切得工整，也吃得出新鮮，再加上一個鮮果有機奇異籽布甸，便是女士們的夏日有營配搭。值得一提是，這裏的咖啡由本地烘焙商Happy Bean Roastry，用印尼、巴西及埃塞俄比亞咖啡豆沖調，濃中帶果仁香，跟東南亞地區的咖啡風格如出一轍，用來伴餐一流。



HAWKR



地址：鰂魚涌海光街36號地下



查詢：2994 9033