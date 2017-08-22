﻿考艾童話村 Cute爆蘑菇屋

隱歸田園是許多城市人的夢想生活，在泰國考艾的蘑菇旅館，屋主就與妻子過着這種閒適生活，有空時就種種鮮菇，非常寫意。這家猶如童話般的蘑菇旅館，更會招呼旅客入住，一同走進他們的愉快國度！



文、圖：Rachel



鳴謝：泰國政府旅遊局（香港）、泰國航空



森林村莊 設備齊全



若非童心未泯，又或超級《藍精靈》卡通迷，否則很難說服一位成年人去建一家蘑菇屋旅館，Khao Yai Panorama Resort的主人Pimmasek，就是如此一人，他在考艾（Khao Yai）市郊椰樹林內，與妻子共同打造了這家童話味濃的蘑菇小屋旅館。



考艾是曼谷東北部約三小時車程外的度假小鎮，擁有泰國首個世界自然遺產原生態森林公園，環境清幽，而蘑菇旅館便屹位於市中心約十四公里的森林邊陲，椰林綠樹間，立起了多個巨大「蘑菇」，紅橙黃綠，猶如精靈住的村落。蘑菇屋分上、下兩層，各設面積及景觀不同的客房，共十四間，供二至四人入住，房內浴室、廁所、冷氣及無線上網設備等俱備，環境開揚整潔，現時為當地淡季，房價由608港元至1,198港元不等，算是合理。走出蘑菇屋，密林內還有一個偌大的蘑菇形水池，卻別誤會那是泳池而跳下去暢泳，其實是溫泉池，池水極淺，適合泡腳用，有助消除一天疲勞。



溫室培育 健康菇菌



住宿以外，旅館旁邊還設有一個鮮菇培植場，有興趣者可付40泰銖（約9.5港元）入內參觀。Pimmasek深明，要快樂，首先要有健康的身體，菇菌大都是低脂、高纖及含有豐富維他命，是非常健康的食物，而考艾的氣候亦很適宜菇菌生長，因此他便建下了這個菇菌培育場，人工培育了十多種可食用的菇菌，包括泰國人最愛吃的秀珍菇（一般用作煮製冬蔭功）、杏鮑菇、猴頭菇、木耳、竹笙、小香菇（日本麵豉湯常用的小菇），甚至矜貴的靈芝等，既出售鮮菇，部份亦會被製成各種健康小吃，可於附設的店子選購。



培育場建有多個獨立溫室，分門別類培育了不同菇菌，並設有自動灑水系統及溫度調節等，非常先進。我們獲准進入參觀，陰暗潮陰的房間內放滿了一列列菌芯，部份已長出了鮮枝，據職員介紹，原來不同菇菌熟成期都不同，像杏鮑菇只需七天便可長成，木耳約需半個月，靈芝最長，由植入菌母至長成，足足要二個多月，難怪靈芝食用價值最高，價錢當然亦最貴！



持BNO護照或特區護照均毋須簽證。



查詢：2521 6481（泰國領事館）







泰國航空香港至曼谷來回經濟客位機票約2,146港元起，已連稅項及相關附加費。



網頁：www.thaiairways.com







Khao Yai Panorama Resort住宿連早餐約608港元起，已連相關稅項。



地址： 297 Moo 6， Nong Nam Daeng， Pak Chong， Nakhon Ratchasima



網頁：www.khaoyaipanoramafarm.com







www.tourismthailand.org



（泰國政府旅遊局網頁）