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﻿香港航空洛杉磯線年底開通

2017-08-22 列印
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　　近年發展迅速的香港航空（Hong Kong Airlines），日前公佈將增添新航點，目的地就是美國西岸名城洛杉磯。這個將在今年12月18日起開通的新航點，是繼溫哥華後香港航空在北美洲的第二個航點，據悉香港航空將會選用A350空中巴士服務這條新航線。

　　在開通初期，香港航空將會提供每星期四班（逢星期一、三、五及日）往返香港及洛杉磯的服務，去程起飛時間為正午十二時十分，同日早上八時五十五分抵達洛杉磯；回程時間則為早上十時四十五分，翌日晚上六時二十分返抵香港。來到明年1月16日起，有關航班將會增至每日一班，起飛及抵達時間也大致相同。

　　有興趣體驗一下，不妨登入香港航空網站提早購票，經濟客位票價5,700港元起，商務客位票價則由33,600港元起，要留意上述價格已包括稅項及相關附加費。

文：遊加里

網址：www.hkairlines.com
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