﻿半山京川美饌

位於半山的川菜館，除了早前提過的三希樓，還有開業數年、主打中西Fusion京川菜的唯一軒，其樸實味美的午餐小菜，以及晚餐時段的香辣美饌，同樣水準一流。



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



唯一軒坐落半山電梯旁，其英文名Monogamous意指一夫一妻制，象徵小店對地道食材的忠誠，由香料至醬汁均沿用京川兩地的食材炮製。小館內佈置典雅，天花掛上一個個大紅燈籠，就如電影《花樣年華》般，滲透着上世紀六十年代的韻味，昏暗的燈光配合一幅幅的精緻畫作，猶富西方唐餐館的風情。



小店午市時段十分熱鬧，三道菜自選午市套餐（$88）樸實味美且性價比高，吸引不同國籍的中環上班族幫襯。是日午餐頭盤椒鹽茄子，茄子沿用油條粉糰充當外層炸衣，咬下去軟嫩多汁、口感煙韌，味道鹹香，甚有避風塘椒鹽蒜香和炸油條的風味。接下來的一碗四川擔擔麵麵質細滑，味道微辣帶芝麻香氣。再來小籠包，外皮為自家炮製，湯燙肉香，外衣透薄，香濃入味。



京川風味 香辣醒胃



晚市時段，小店頓時化身氣氛一流的老外聚腳地。頭盤招牌菜式九唔搭八春卷，外形修長，炸得香脆且絲毫不膩，煙韌的餅皮包住軟腍入味的蝦膠，口感獨特之餘，那鉛筆造型的春卷，更令Fifi憶起當年留學時，歐洲唐人餐館那巨大如筆盒的加大碼春卷，強烈對比下凸顯出眼前九唔搭八春卷的優雅。



另一道北京填鴨，薄薄的鴨肉片雖略為乾身，然而佐以香軟而不失煙韌的薄餅皮同吃，味道不俗。至於香辣滑溜的白菜豬肉餃子，是四川風味小食紅油抄手的變奏版本，小店用上自家製的餛飩皮，伴以紹菜和豬肉，包成抄手，再配上麻辣鹹香的抄手醬，惹味醒胃。接下來的一道水煮魚，以龍脷魚柳配上辣椒及花椒等香料入饌，龍脷魚柳薄片口感嫩滑，味道香辣小麻，油而不膩，吃時辣味慢慢滲出，餘韻持久。



Monogamous



唯一軒



地址：半山堅道59號地下



電話：2523 2872