﻿手機App自動操控 遙距煲飯

大家有沒有想過在Office篤吓手機，放工回家馬上就聞到飯香？早在內地推出的小米飯煲最近終於登陸香港，用家只要通過手機App輸入白米牌子等資料，程式就會自動選擇最佳煮飯時間及加熱程序，並能遙控家中電飯煲自動煮飯！



輕觸式按鈕設計



眼前的米家IH電飯煲給阿卓爸爸的第一個印象是簡約，但它可藉網絡連接遙控煮飯，這功能委實不簡單，實在是「煲不可貌相」！據官方資料說，此電飯煲能通過手機App（《米家》）自動選配煮米方案，用家只須放進白米後，在程式中輸入米種和品牌，系統就會從香港專用的「米種檔案庫」中，找出最佳加熱過程和烹煮時間，讓飯煲煮出最佳口感的米飯。這功能聽落實在神奇，於是阿卓爸爸測試前，特別準備了不同品種和牌子白米，同時更以不同水份來測試，看其程式跟電飯煲能否準確辨識。



米家IH電飯煲早已經在內地推出，不過要在香港發售，就要取得有關方面的安全認可，而近日終於落實，此電飯煲可於銅鑼灣及旺角小米之家專門店購買。阿卓爸爸測試的正是港版，機上中文字以繁體為主，飯煲蓋上有輕觸式按鈕，分別有預約、啟動、取消和時間等顯示，設計簡約。



「烈焰鐵釜」內膽



米家IH電飯煲內置IH加熱技術，並有循環大沸騰和精準溫度調控。同時其加壓升溫功能可使米飯充份糊化，釋放糖份，即米飯糊化溫度達到攝氏一百零五度時，米粒就會釋放糖份，再施加1.2大氣壓進行烹煮，令米粒更加可口。



打開飯煲蓋，內裏是一個七層結構「烈燄鐵釜」內膽，以灰鑄鐵打造，頗為厚重，相對傳統鋁合金、不鏽鋼等物料，加熱能力更強，減少熱量流失。廠方又在內膽的砂孔製作了真空孔，有效令食物均勻受熱。至於最厲害的識別米種功能，香港版不是條碼輸入，用家要輸入包裝相片、品牌和米種，智能系統便會顯示溫度曲線，煮法自動配合不同米種，且用家亦可按個人口味微調不同的米飯口感。



測試評語 連海拔氣壓都關事



阿卓爸爸對「小米系」產品沒太多研究，測試米家IH電飯煲前，對其功能的確存有懷疑，但試用後觀感大大改變，它煮一些東北米或珍珠米時，效果特別好，軟熟度很高，當中又可調校飯粒軟硬度，對應不同食譜。至於越南米和泰國米，煮出來的米飯不會太糊口，但表面有一層富光澤的糖份。另一個有趣地方是，在手機上可看到煮飯的過程，包括快速預熱、中溫吸水、大火煮沸、加壓糊化和燜飯等，用家可以得知不同米種的中溫吸水時間，對自己烹飪技術亦有很大的幫助。



此電飯煲連上WiFi的方法亦很簡單，機身後有指示燈，橙色是連接中、藍色是準備好，過程全以手機操作。手機程式又會指出所在地的海拔及氣壓，自動調節沸點和調控烹飪壓力，例如在海拔1,900米的地方，沸點是攝氏93.1度，系統會在沸騰時，延長四分鐘，又會把糊化溫度增加攝氏兩度。



米家IH電飯煲



售價：$549 查詢：3596 7365



其他選擇 日煉製土鍋塗層



這個來自日本的TIGER JPB-G10SIH電飯煲，有高壓二十分鐘快煮功能，其內膽是日本煉製的土鍋塗層，遠赤特厚釜有十一層加工，可以模擬真正土鍋沸騰時的細密氣泡，製作時混合中空玻璃珠，提升蓄熱和對流效能。最特別是系統會於飯的收水狀態下，突然加溫至攝氏一百三十五度蒸煮，阿卓爸爸試了幾次，高溫下就是複雜難煮的未磨紅米，也有軟滑的效果。



售價：$8,388（1.8公升）



查詢：TIGER/2418 0912



文：阿卓爸爸



圖：陳鐵剛、褚樂琪