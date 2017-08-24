﻿芬蘭Puumala 隱世秀麗湖區

芬蘭是北歐熱門旅遊勝地，境內湖泊數目極多，當中位於東南部的最大湖區Lake Saimaa，便是個風景優美的地方，最適合趁夏季前來遊玩，暢遊湖畔的迷人小社區，感受獨特的隱世湖區風景。 文、圖︰Kengi



鳴謝︰芬蘭旅遊局、芬蘭航空



Lake Saimaa，是由多個湖泊及小島構成、廣達四千四百平方公里的偌大湖區，Puumala便是當地的一個大區，內有許多由橋梁相連的小島，而我這趟到訪的Niinipuu，便是個距離Puumala市中心約二十公里、只有一百八十人居住的小島。



小島生活淨化心靈



該島居民最初原來只能以小船往返Puumala，後來政府建起橋梁及開辦渡輪後，交通相對便利，近年更吸引不少遊客來訪。Okkola Holiday Cottages and Restaurant Niinipuu便是島上的主要旅館，客人在此住宿之餘，也可參加由旅館主人開辦的導賞團，聽他細說小鎮的歷史及居民生活，包括他的祖父一代是如何在這樣與世隔絕的島上捕魚維生，還有當時如何划船五十公里往市區採購糧食等等。



我們邊走邊聽已經步至湖畔，親眼見證有百多年歷史的小碼頭。及後走入森林，最教我意想不到是小島上竟有那麼茂密的樹林，只見十幾米高的杉木，遮蔽着綠色的大道，風吹起來特別清涼。來到林中一處，旅館主人更示意我們把手放在樹上，並合上雙眼用心感受樹木的氣息，及後途經林內最老的大樹，圓周達兩米零九，以雙手環抱也不能把它抱一圈。



最後，我們更路過釀酒小屋及製刀工房，都是自給自足的居民兼藝術家，簡單生活確令人羡慕。



Okkola Holiday Cottages



地址︰Ylssaarentie 35, FI-52200 Puumala



電話︰358 500 259 378



房租：每晚90至160歐羅（約832至1,479港元）



網頁︰www.okkolanlomamokit.com/eng