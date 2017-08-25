﻿台北直擊 雙鏡攝力滿Fun

早前ASUS（華碩）在台北舉行了名為《We Love Photo》的發佈會，除了亞太區代言人孔劉登「台」，吸引了大批「孔太太」到場尖叫，同場更有新作ZenFone 4系列總動員出擊，型號多達五款，全部換上雙鏡頭以加強攝力，玩法多多，難怪連孔劉也忍不住在台上Selfie一番。



文、圖：B1807（台北） 查詢：ASUS/3582 4770



雙鏡新機密襲



ASUS一下子發佈5款ZenFone 4（ZF 4）系列新成員，除了全面升級雙鏡頭，外形也有很多相似地方，因廠商刻意把部份規格統一，如新型號皆用上5.5吋熒幕，只差解像度有別，且將上代背置式指紋改成前置指紋Home鍵，貫徹同一風格，另預載Android 7.0平台及最新ZenUI 4.0介面，當中ZF 4/4 Pro更如用家所願加入了NFC功能。



先說繼續走中階路線的ZF 4，備有兩個處理器版本供選擇，效能略高的S660內置6GB RAM，S630則是4GB RAM，至於雙鏡頭玩意，兩者都是12MP（標準）及8MP（廣角）組合，取景時可以隨意切換，前置則為800萬像素，即使非主打自拍，一樣預載了整合多頂美顏功能的「SelfieMaster」，包括大熱的美顏直播。



定位旗艦的ZF 4 Pro雙鏡威力更強，分別是F1.7大光圈的12MP（標準25mm）及16MP（50mm）鏡頭，不但可作兩倍光學變焦，還跟早前推出的ZenFone AR一樣，採用TriTech三混對焦系統，支援四軸OIS及三軸EIS防震。效能更不用擔心，事關此機用上頂級的S835八核心，加上6GB RAM及128GB ROM配置，足以跟同期發佈的大廠旗艦分庭抗禮。



雙前置自拍攻女生



說到主打自拍的ZF 4 Selfie與ZF 4 Selfie Pro，將雙攝元素應用到前置鏡頭，將於9月在本地開賣的ZF 4 Selfie，一對前置分別是高解像的20MP與擁有120度廣角的8MP鏡頭，方便一眾「孔太太」追星玩自拍。而ZF 4 Selfie Pro前置組合更厲害，分別是光圈達F1.8的12MP及5MP鏡頭，廣角自拍以外，更可拍出2,400萬像素的靚樣及4K超清片。效能方面，ZF 4 Selfie Pro用上較ZF 4 Selfie（S430）高一級的S625處理器，內置儲存同是4GB RAM及64GB ROM，熒幕則是全高清AMOLED面板，不過沒有ZF 4 Selfie那非常實用的三卡插槽。



新系列中還有一款以高電量作賣點的ZF 4 Max Pro，電池容量達5,000mAh，比起同尺寸機款的3,000mAh，足足多出一半，惟硬件規格相對入門，只用上S430處理器，內置3GB RAM及32GB ROM，但仍然裝有16MP及8MP雙後置鏡頭。