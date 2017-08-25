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﻿日系得獎耳機

2017-08-25 列印
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　　簡約設計的日系產品深受港人歡迎，因此大昌影音近日引入日本耳機品牌NURAL，無論音色同設計都簡約純淨。新機NX01A是全球首款用上HDSS專利技術的耳機，由美國TBI Audio System研發，能夠確保音色不會變混濁，重現立體感。耳機屬Hi-Res級別，更剛奪得日本VGP夏季大賞，以九百元有找的定價而言，性價比極高！

文：Anna

售價：$899　查詢：2262 1173
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