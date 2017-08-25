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﻿ASUS開學買機優惠

2017-08-25 列印
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　　就快開學，各大電腦品牌亦已推出開學優惠，吸引學生客。ASUS大學及大專學院電腦優惠早前已經開始，合資格的學生、校友及教職員，都可於ASUS網上店或指定專門店以優惠價入手各款電腦，除了送1個月MOOV音樂服務，所有Notebook產品更可升級至3年國際保養！今次開學優惠亦有不少吸引度高的產品，例如ASUS Transformer Mini T102HA就減足$3,000，只需$2,998即可入手；部份Gaming產品更減足$4,000，好吸引！文：Anna

查詢：store.asus.com/hk/category/A50269
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