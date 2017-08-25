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﻿iPhone變身3D影院

2017-08-25 列印
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  愈來愈多人習慣用手機睇片、煲劇，要提升畫面震撼度，MOPIC Snap3D IPHONE手機殼就幫到手！只需把手機殼套在電話熒幕上，並安裝專用App，跟指示設定手機跟眼睛距離，即可以裸眼3D效果欣賞影片，毋須再戴3D眼鏡，不睇片時，又可將手機殼套回機背保護手機，一物二用！文：Anna

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