﻿東南亞街頭麵食

提起東南亞，除了陽光與海灘令人念念不忘外，少不得抵食又地道的庶民粉麵，隨意柯打一碗就是最「貼地」的飲食體驗！記者近日在上環的隱秘小巷內發現新開食店麵佬到，麻雀雖小，但竟然齊集星、馬、泰、越四地的招牌粉麵，旅遊旺季毋須捱貴機票遠赴當地，也可在港感受正宗風味！文：甘偉丁 圖：褚樂琪



餐廳只設二十六個座位，走廊位置巧妙地設計成企位，正好迎合沒時間等位的打工仔。餐廳老闆身兼大廚，由於有親戚在吉隆坡，自小已試過很多當地美食，粉麵是他的Comfort Food，於是就構思開一間專賣東南亞麵食的舖頭，特別精選了五款最具代表的麵食鎮店，分別是檳城福建麵、馬來西亞叻沙、泰國粉紅船粉、越南牛肉湯河粉及炒粿條。



當中以馬來西亞叻沙配搭最特別，將油麵、米粉「兩溝」，湯底加入八角、肉桂等十多款香料，配以雞湯及椰汁熬製，帶有椰漿香味，配料有鮮蝦及多款魚丸，米粉吸盡湯汁精華，相當入味，由於湯底不下味精，吃慣「重口味」的食客可能不習慣，故店家提供自家製蝦乾醬，可隨意加入湯中，令味道更濃郁。



必試還有泰國粉紅船粉，做法是以乾撈米粉拌以丸類、肉碎及芽菜等，最後加上大量南乳醬，拌勻享用，份外香濃惹味，因呈粉紅色，故稱為粉紅船粉。



惹味小食 選擇豐富



店內還有多款特色小食，推介炸雞翅及大排檔拼盤，前者以叻沙醬醃製雞翼，加入叻沙香料製成椒鹽，酥炸而成，香脆且肉質嫩滑，帶有濃郁叻沙味。後者有齊魚蛋、魷魚、牛柏葉及牛筋等港式街邊小食，以叻沙醬代替咖喱烹煮，變得更惹味！另有印尼花生沙律，將雞蛋、豆腐及Tempeh（印尼炸天貝）等數款配料混合，坊間少見的Tempeh以黃豆製成酥炸，為印尼當地流行小食，配上印尼花生醬同吃，份外滋味。



麵佬到



地址：上環永樂街148號4號舖（由新街市街進入）



查詢：3104 0288