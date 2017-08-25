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﻿冰涼多汁水果杯

2017-08-25 列印
■（左起）葡萄果汁水果杯、 柑桔果汁水果杯、白桃果汁水果杯
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  天氣悶熱難耐，叫人胃口大失，最好就是來一杯清涼又鮮甜的果汁水果杯解暑。天同最近推出了數款新口味的果汁水果杯（圖），如白桃味水果杯，選用新鮮日本白桃，果肉嫩滑多汁，香甜美味且具層次感，深得女士們喜愛。另一款是葡萄味，加入已剝果皮的葡萄肉，口感清甜多汁，而且含有豐富的葡萄果酸，可助消化。最後一款是柑桔味，選用新鮮柑桔，清爽香甜且果味濃，最適合飯後來一杯，清新解膩。

售賣點：全線惠康、7 Eleven、綠盈坊有機店及Jusco
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