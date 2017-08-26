﻿太空牀褥枕頭 瞓住減壓

都巿人生活忙碌，睡眠時間變得寶貴，揀選合適牀褥及牀上用品顯得份外重要。提到優質牀上物料，相信大家都聽過太空枕及太空牀褥，原來是因上世紀七十年代，美國太空總署成功研發減壓物料，應用於太空艙內，以減輕太空人在升空時所承受的壓力，而太空署其後授權Tempur將此減壓技術應用於製造牀上用品，所以因而得名「太空枕」和「太空牀」的稱號。



這種減壓技術原理很特別，例如利用專利紓壓粒子製造的牀褥，其開孔式結構能讓空氣自由流動，當受壓時會吸收其能量而壓縮，然後慢慢張開，這可減少多餘的回彈，達到良好的吸震效果。早前品牌請來用家香港羽毛球運動員葉姵延（黑妹）到店舖分享，她提到一直有用品牌的枕頭，由於產品配合紓壓粒子素材及人體工學設計，所以承托力十足，並可紓緩運動後的肌肉不適。即將乘搭長途機的黑妹，更會帶同Comfort Pillow Travel舒適旅行枕一同上機，希望爭取時間休息。



文︰Angel 查詢︰2798 8987