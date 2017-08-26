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﻿太空牀褥枕頭 瞓住減壓

2017-08-26 列印
葉姵延（黑妹）即場測試Tempur牀褥的吸震能力，結果連跳幾下，牀尾的網球也沒有搖動，足證吸震效果極良好。
活躍睡姿枕 Sonata Pillow $2,050起 獨特的彎形設計，是配合下巴貼合胸口的嬰兒式睡姿而設。
健康弧度枕 Original Pillow $1,180起 流線形枕頭，可貼合頭部、頸部及肩部的曲線。
雙用紓壓枕 Symphony Pillow $1,830起 採用雙面設計，可貼合肩膊曲線，適用於仰睡，柔和的弧度舒適地承托頭頸。
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　　都巿人生活忙碌，睡眠時間變得寶貴，揀選合適牀褥及牀上用品顯得份外重要。提到優質牀上物料，相信大家都聽過太空枕及太空牀褥，原來是因上世紀七十年代，美國太空總署成功研發減壓物料，應用於太空艙內，以減輕太空人在升空時所承受的壓力，而太空署其後授權Tempur將此減壓技術應用於製造牀上用品，所以因而得名「太空枕」和「太空牀」的稱號。

　　這種減壓技術原理很特別，例如利用專利紓壓粒子製造的牀褥，其開孔式結構能讓空氣自由流動，當受壓時會吸收其能量而壓縮，然後慢慢張開，這可減少多餘的回彈，達到良好的吸震效果。早前品牌請來用家香港羽毛球運動員葉姵延（黑妹）到店舖分享，她提到一直有用品牌的枕頭，由於產品配合紓壓粒子素材及人體工學設計，所以承托力十足，並可紓緩運動後的肌肉不適。即將乘搭長途機的黑妹，更會帶同Comfort Pillow Travel舒適旅行枕一同上機，希望爭取時間休息。

文︰Angel　查詢︰2798 8987
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