﻿時尚七色港產筆電

暑假來到尾聲，電腦市場才讓人感到絲絲夏日氣息，本地初創公司Nexstgo旗下的AVITA品牌，首推LIBER系列Notebook即大玩悅目新色，包括公主紅、珍珠白及hmv限定都市紅等七色任選，正在張羅開學電腦的學生哥，終可拒絕沉悶。



文、圖：B1807 查詢：AVITA 3725 0600



當智能手機愈出愈多顏色，手提電腦又怎能停留在銀、灰、黑的那些年？尤其開學前夕，需求最大肯定是學生一族，不給他們一點顏色，豈可引起大家注意？是故AVITA頭炮LIBER系列Notebook，除了備有13.3吋及14吋兩種熒幕尺寸，還帶來七種機身顏色作見面禮，當中Glamour Collection先行推出粉紅、香檳金及hmv限定的都市紅，鮮明色彩凸顯個人風格，跟別人撞色的機會大大減低。



除了用色大膽，LIBER系列另一設計特色是擁有大型Touch Pad，面積相當於一部Samsung S8+手機，觸控效果更加得心應手。硬件方面，銀、灰二色的標準版用上Intel Celeron及Pentium處理器，主打的Glamour Collection則提供更高階的Core m3、i5或i7配置，同時可選配最高8GB RAM及512GB SSD，電池續航力達10小時。說是輕薄機款，LIBER系列擴充端子齊全，機側找到USB Type-C、兩組USB 3.0、micro SD卡槽及mini HDMI。順帶一提，Nexstgo稍後亦會推出自家的SU系列商務筆電，分別是14吋的SU01及15.6吋的SU02，兩者皆可用上Core i5處理器，可選配最高8GB RAM及128GB SSD+1TB SATA混合式硬碟。