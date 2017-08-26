﻿細意品嚐 威士忌狂熱

威士忌潮流近年愈來愈熾熱，而第二屆的《Whisky Live Hong Kong》將在9月3日於九龍灣國際展貿中心（KITEC）舉行。今年除了有多達二百多種威士忌參展，更準備了各款不同的美食讓你與美酒搭配，同場更有威士忌大師班及體驗坊，讓你可以輕鬆感受杯中物的樂趣。文、部份圖片：Ki



由英國《威士忌雜誌》創辦的《Whisky Live》，至今已經在33個國家舉行。其創辦的原意，是希望愛好威士忌的朋友可以聚首一堂，大談酒經，更可和世界各地的釀酒師、蒸餾廠主理人交流心得，喝到不同地區和酒廠的出品，絕對是件賞心樂事。今次參與的朋友，進場前可先免費獲贈Whisky Live×Glencairn專業威士忌酒杯一隻，品嚐合共超過二百款不同酒廠及品牌的威士忌，同場也備有美酒的好伴侶如西班牙的Bellota-Bellota風乾火腿和各式味道的芝士，讓你可以自由配搭品嚐。



大師班棟篤笑



除了有美酒佳餚，大會亦準備了多項活動，當中有多個威士忌大師班（Master class）、百加得傳世全球雞尾酒大賽（BACARD Legacy Cocktail Competition），讓參加者可以全方位感受美酒魅力，更可同時欣賞著名香港雙語棟篤笑代表Vivek Mahbubani連串演出。另外，今年新增了拍賣珍稀威士忌環節，讓收藏家購得心頭好之餘，拍賣所得的善款，亦會全數捐贈予香港奧比斯，幫助有需要人士。



Whisky Live Hong Kong 2017



門票：$380起



查詢：2798 7115



網址：www.whiskylivehk.com