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﻿美國直擊 無邊大屏Note8 筆玩筆快

2017-08-28 列印
■來自中東的記者Leen Al Halawani給Samsung Galaxy Note8的評分是90分（滿分為100），她認為大屏幕用手寫筆方便又實用。
■S Pen Screen置於機身右下角，用上USB-C插頭及保留3.5mm耳機插孔。
■Samsung Galaxy Note8的機身設計方正，而且機背玩雙鏡設計，跟S8/S8+大為不同。
■三星電子有限公司流動通訊業務部總裁DJ Koh帶同新機現身。
■發佈會選址在美國紐約Park Avenue Armory舉行，外觀古色古香。
四大必玩筆法 ■按一下S Pen筆桿的實體鍵即可開啟各項指令，新加入的Live Message，可將手寫筆觸以動畫形式Send給朋友。
■開啟翻譯功能後，將S Pen移到文字上方可即時翻譯外語，更可選擇全段或是單一字詞翻譯。
■即使不解開鎖屏，也可以S Pen在屏幕上記事，更可點（向下）標記，開啟下頁繼續寫，甚至退回上頁加上補充，十足一本筆記。
■新增應用程式配對功能（App Pair），可自選兩個常用的App快速打開，在大屏上進行多項處理，操作暢順又看得舒服。
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        在手機界率先掀起大Mon及內置手寫筆風潮的Samsung Galaxy Note系，雖然去年曾因Note7電池出問題搞到要全面回收，但年初旗艦作S8/S8+玩無邊框設計叫好叫座，成功留住一眾用家，新作Samsung Galaxy Note8乘勢以無邊框大屏搭配內置S Pen，將各項手寫筆記功能全面升級，當真「筆玩筆快」！文、圖：Anna（紐約）         查詢：Samsung/3698 4698

筆記實力升級

　　今年Samsung選址在美國紐約Park Avenue Armory舉行手機發佈會，開場即以短片重提去年令粉絲失望的Note7電池事件，然後三星電子有限公司流動通訊業務部總裁DJ Koh現身，感謝用家對Note系新機的期待，隨即公佈新一代Samsung Galaxy Note8手機細節。

　　新機比起S8/S8+外形分別頗大，Note8四邊角較方，而且擁有6.3吋屏幕，比S8+的6.2吋更大，但由於同樣以無邊框設計，拿上手感覺跟5.5吋機差不多，女生自拍時也能一手掌握，很方便。今次重點在於S Pen，置於機身右下角，有不少升級玩法，例如不用解鎖手機，隨時就可在黑屏上以S Pen寫下筆記的Screen off Memo功能，如今可書寫多達一百頁筆記，令手機真的變成筆記簿。另外，S Pen的懸浮功能除可用於預覽外，現時更有即時翻譯功能，平時到日本網站Shopping，不但可翻譯說明字句，更可即時計算匯率，實用度高。不過最令人眼前一亮，反而是由來已久的多個視窗（Multi Window）功能。事關在6.3吋無邊框大屏上，即使一邊睇地圖、一邊回覆朋友的訊息，亦不會覺得畫面太細，更可以用S Pen在屏幕畫上各種標記，實在完勝不少平板產品！

雙鏡攝力非凡

　　今年不少新手機都換上雙鏡設計，Note8亦不例外，玩法亦有驚喜。除了兩個鏡頭分別負責廣角及兩倍光學變焦遠攝之外，Samsung更率先為兩個鏡頭加入光學防手震（OIS）技術，現場更特意播放與iPhone 7 Plus實拍比較的短片，證明表現遠勝對手。雙鏡玩法不止如此，Note8更設有Live Focus攝影功能，不止拍攝時可以自行調校景深表現，拍攝後亦可以再作調校。更可以開啟Dual Capture功能，同時用兩個鏡頭拍攝，在相簿內揀想要廣角還是遠攝的相片。

　　至於規格方面，亦屬旗艦級數，八核心處理器配6GB RAM，內存高達256GB，更支援MicroSD卡，速度跟儲存空間都令人滿意。另外亦擁有IP68防水等級，即使下雨天亦可以在屏幕上以S Pen繼續畫。至於解鎖功能亦跟S8/S8+一樣達六款不同方式，面孔、虹膜及指紋辨識都一應俱全，而且跟機亦配有AKG耳機，Samsung自家的各種手機配件如DeX、Gear360等亦都支援Note8，擴充性十足。Note8將會推出共四款不同顏色，包括黑、灰、金及藍色，預計9月中旬到港，用家記得留意。

Samsung Galaxy Note8

系統：Android 7.1.1

屏幕：6.3吋；2960×1440

記憶體：6GB RAM、64GB/128GB/256GB ROM

外置記憶體：最高支援256GB MicroSD

相機：800萬（前置）、

　　　1,200萬像素×2

電量：3,300mAh

體積：162.5×74.8×8.6mm

重量：195g

售價：待定

預計推出日期：9月中旬
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