﻿鼎爺私房菜 全城趕訂枱

李家鼎（鼎爺）憑着電視烹飪節目《阿爺廚房》紅爆「公仔箱」，不少觀眾每晚流住口水欣賞鼎爺大Show廚藝，可惜一直只能隔着電視機聞飯香，鼎爺體恤大家一顆愛吃的心，在連日趕工之下，位於銅鑼灣的「鼎爺私房菜」落實於9月3日（日）正式開張，消息一出，饕客蜂擁訂枱，只為親嚐鼎爺一流手藝！ 文：李泳烔 圖：星島圖片庫、被訪者提供



自從鼎爺宣佈開辦「鼎爺私房菜」後，一眾粉絲已「望穿秋水」，私房菜館日前終於公佈可WhatsApp訂位，大量預約蜂擁而至，據知現時Booking已排到年尾，可見鼎爺人氣之盛。



私房菜館佔地四千方呎，地方雖大，但只會同時招呼八十位客人，並設有最低消費，四人枱為$4,000、八至十人枱收費$8,000至$10,000、十至十二人枱的海景房為$12,000、十四至十六人枱的馬場景房則收$14,000，如消費滿$20,000，可在VIP房用餐，由鼎爺親自下廚。其實餐廳沒有限定每枱人數，只要達到最低消費額即可。



拿手時令菜式奉客



私房菜館暫時推出每位收費$888、$1,288及$1,888的菜單，由於鼎爺偏向「不時不食」，建議柯打阿爺乞兒雞及生炒骨，前者以「酒泥」密封酒埕蓋子，好處是可令乞兒雞減少泥味，更帶來淡淡酒香。後者為家喻戶曉的菜式，特加入酸梅調味，增添清爽感覺，鼎爺更透露，大部份在電視節目出現過的菜餚亦會在餐廳重現。



假如「食癮」大發，大家不妨先看看鼎爺的熱賣新作《鼎爺廚房：家傳粵式手工菜》，書內介紹五十道懷舊廣東菜式，重現上世紀五、六十年代的傳統風味，包括煎焗魚腸、BB鴿藏膶腸焗飯、古法鹽焗手撕雞、蒸三及第魚和梅菜扣肉等，內容非常豐富。



$888/位（另收加一）



鼎爺精選前菜



椰王酸薑皮蛋、懷舊蜜汁叉燒、蚵仔卷、秘製醉鮑魚



阿爺黃金蠔



椰王燉嫩雞



馬友肚中尋（生死戀）



阿爺乞兒雞



紫晶生炒骨



新舊荷葉飯



懷舊明目萬壽果糖水







$1,288/位（另收加一）



鼎爺精選前菜



椰王酸薑皮蛋、懷舊蜜汁叉燒、蚵仔卷、秘製醉鮑魚



梅子蒸紅蟹



鱷魚肉川貝雪梨燉雞湯



魚香茄子燴杉斑



阿爺乞兒雞



紫晶生炒骨



新舊荷葉飯



杞子圓肉紅棗燉湯圓糖水







鼎爺私房菜



地址：銅鑼灣登龍街18號V POINT 21樓



查詢：6729 6689



（WhatsApp訂位）