﻿北京798光影藝術展 互動電子花海

今時今日，電子科技的發展已顛覆了傳統概念，好像近年大熱的跨領域互動藝術團隊teamLab，便透過出色的光影數碼技術，打造出讓人驚歎的互動虛擬世界，大家現在只要來到北京798藝術區，便可看到其最新藝作《花舞森林與未來遊樂園》。



文、圖：Rachel 鳴謝：北京新國貿飯店（Hotel Jen Beijing）



近年常在世界各地舉辦光影藝術展的teamLab，由日本人豬子壽之（Inoko Toshiyuki）創辦，有趣是他並非藝術創作出身，只是一位不折不扣的工科男，卻因一次法國羅浮宮之旅，在人山人海中爭看名畫《蒙羅麗莎》，才讓他意識到傳統藝術的單向及局限性。後來他利用自己擅長的數碼知識，並邀來動畫師、音樂人及電腦專才等等，共同創作多個具藝術感的大型光影裝置而廣為人識，teamLab藝展的最大特色，就是參觀者都會成為藝術品的一部份，藉着互動帶出獨一無二的效果，突破傳統藝術品的框架！



teamLab的最新作品《花舞森林與未來遊樂園》，直至10月10日都會在北京798藝術區佩斯北京（Pace Beijing）畫廊展出，這個被視為今年全球十大必看的藝術展，據說自5月開展以來都是一票難求。



突破傳統 創意互動



整個展覽由多個部份組成，佔用畫廊約一千五百平方米的室內空間，揭開厚重幕簾，首先來到「花之森林，迷失、沉浸與重生」展區（大圖），只見漆黑通道以多面巨大鏡子作間隔，四周以光影投射出七彩花海，每走一步，花海便會產生變化，眼前剛出現的繁花，瞬間又告枯萎，花開花落，短暫卻永不重複，就如人的一生！通道上還有多間小房子，展示了活動電子畫如《向日葵鳳凰》、《菊虎》、《牡丹孔雀》及《蓮象》，至於《水粒子世界——金色》則是電子瀑布，傾瀉的水珠衝擊着虛擬岩石，激起金色浪花，異常奪目。



順道前行，便會進到「水晶宇宙」，由無數LED燈堆砌而成，如看不到盡頭，穿過時燈光乍明乍暗，感覺奇幻詭異！最後來到重頭戲《被追逐的八咫鳥》的空間，觀眾會看到一段長約四分鐘的影片，當高橋英明創作的樂曲響起，房間瞬即褪去色相，變成一個光影投射的宇宙空間，八咫鳥追逐着光影飛翔，自然界四季更替，永不止息！事實上，我曾在日本看過同一影片，或許當時觀眾不多，置身其中，那種徜徉在宇宙間與世界合而為一的感覺，無疑更加強烈！



此外，在「未來遊樂園」區域，訪客便可在《彩繪水族館》及《彩繪城鎮》把即席的彩繪畫作變成投影藝作，也可透過《小人所居住的桌子》與光影小人互動，而在《串聯吧！積木小鎮》及《天才跳房子》，也可藉着與屏幕的互動，看到更精采的畫面！



teamLab：花舞森林與未來遊樂園展



地址：北京市朝陽區酒仙橋路二號798藝術區佩斯北京 電話：86 10 5978 9781



時間：10:00—18:00（星期一休息） 門票：80元人民幣（約95港元）起