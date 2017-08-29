  • 2017年8月29日 星期二
  • 26º
  • 93%
熱門： 雙風暴澳門超時空男臣Celine打風遠足

日報新聞 > 副刊

﻿北京798光影藝術展 互動電子花海

2017-08-29 列印
■《被追逐的八咫鳥》是光影投射的宇宙空間，八咫鳥追逐其中，與參觀者一同經歷四季變化，配合音樂效果，感覺非常震撼。
■由無數LED燈堆砌而成的「水晶宇宙」，時明時暗，感覺奇幻。
■《向日葵鳳凰》內的鳳凰是動的，每次出現至幻滅都不盡相同。
■《金色》是電子瀑布，傾瀉的水粒子激起金色浪花，非常奪目。
■北京798藝術區本是上世紀五十年代興建的工業區，由前蘇聯援建及前東德設計師設計，不少建築因而看來滿有當年歐洲流行的Bauhaus風格，至今仍保存完好。
■798自2002年開始發展為藝術區，以廉價租金吸引大批藝術家進駐，結果大受歡迎，為增加藝術趣味，園區四周便擺放多組戶外藝術裝置，供遊客自由拍照。
■園區大受歡迎，導致租金上升，藝術家們難於只在此埋頭創作，因此愈來愈多售賣手製藝品的店子出現，如藝集生活館便集合多位內地年輕藝術家的作品如陶器及家具等，悉數標價待沽。
■十多年來，798藝術區已發展出一套自家文化模式，其中之一是咖啡館特別多，包括西式及日式茶屋等，不少更設露天座位，在清涼的日子坐在戶外歎杯咖啡，確是不錯！
■佩斯北京畫廊本是上世紀五十年代興建的軍需品工廠，鋸齒形屋頂設計是一大特色。
■看過展覽後，可來到附設的紀念品店選購各種主題展產品及常規紀念品。
Previous Next

        今時今日，電子科技的發展已顛覆了傳統概念，好像近年大熱的跨領域互動藝術團隊teamLab，便透過出色的光影數碼技術，打造出讓人驚歎的互動虛擬世界，大家現在只要來到北京798藝術區，便可看到其最新藝作《花舞森林與未來遊樂園》。

文、圖：Rachel　鳴謝：北京新國貿飯店（Hotel Jen Beijing）

        近年常在世界各地舉辦光影藝術展的teamLab，由日本人豬子壽之（Inoko Toshiyuki）創辦，有趣是他並非藝術創作出身，只是一位不折不扣的工科男，卻因一次法國羅浮宮之旅，在人山人海中爭看名畫《蒙羅麗莎》，才讓他意識到傳統藝術的單向及局限性。後來他利用自己擅長的數碼知識，並邀來動畫師、音樂人及電腦專才等等，共同創作多個具藝術感的大型光影裝置而廣為人識，teamLab藝展的最大特色，就是參觀者都會成為藝術品的一部份，藉着互動帶出獨一無二的效果，突破傳統藝術品的框架！

　　teamLab的最新作品《花舞森林與未來遊樂園》，直至10月10日都會在北京798藝術區佩斯北京（Pace Beijing）畫廊展出，這個被視為今年全球十大必看的藝術展，據說自5月開展以來都是一票難求。

突破傳統　創意互動

  整個展覽由多個部份組成，佔用畫廊約一千五百平方米的室內空間，揭開厚重幕簾，首先來到「花之森林，迷失、沉浸與重生」展區（大圖），只見漆黑通道以多面巨大鏡子作間隔，四周以光影投射出七彩花海，每走一步，花海便會產生變化，眼前剛出現的繁花，瞬間又告枯萎，花開花落，短暫卻永不重複，就如人的一生！通道上還有多間小房子，展示了活動電子畫如《向日葵鳳凰》、《菊虎》、《牡丹孔雀》及《蓮象》，至於《水粒子世界——金色》則是電子瀑布，傾瀉的水珠衝擊着虛擬岩石，激起金色浪花，異常奪目。

  順道前行，便會進到「水晶宇宙」，由無數LED燈堆砌而成，如看不到盡頭，穿過時燈光乍明乍暗，感覺奇幻詭異！最後來到重頭戲《被追逐的八咫鳥》的空間，觀眾會看到一段長約四分鐘的影片，當高橋英明創作的樂曲響起，房間瞬即褪去色相，變成一個光影投射的宇宙空間，八咫鳥追逐着光影飛翔，自然界四季更替，永不止息！事實上，我曾在日本看過同一影片，或許當時觀眾不多，置身其中，那種徜徉在宇宙間與世界合而為一的感覺，無疑更加強烈！

  此外，在「未來遊樂園」區域，訪客便可在《彩繪水族館》及《彩繪城鎮》把即席的彩繪畫作變成投影藝作，也可透過《小人所居住的桌子》與光影小人互動，而在《串聯吧！積木小鎮》及《天才跳房子》，也可藉着與屏幕的互動，看到更精采的畫面！

teamLab：花舞森林與未來遊樂園展

地址：北京市朝陽區酒仙橋路二號798藝術區佩斯北京　電話：86 10 5978 9781

時間：10:00—18:00（星期一休息）　門票：80元人民幣（約95港元）起
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd