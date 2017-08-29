  • 2017年8月29日 星期二
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﻿雙重風味 日法料理

2017-08-29 列印
■蟶子刺身配醃漬三文魚子
■海花竹蝦鐵板燒
■Charcoal Crumble
■鵝肝焦糖布丁
■黑椒宮崎和牛西冷扒
■夏日黑松露意大利飯以日本越光珍珠米入饌，注入昆布湯汁提鮮。
■有機紅菜頭蓉壽司
■頭盤刺身三重奏：（左起）北海道帆立貝、九州深海池魚及炙燒銀鱈魚。
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        Fifi的瑞士同學會難得聚首一堂，炎熱天氣下想品嚐日本料理，但席上的男士們卻嚷着要喝上一杯法國餐酒，大夥兒索性搞搞新意，到Murasaki享受一頓魚與熊掌兼得的精緻日法料理。 文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）

        是夜享用的八道菜Tasting Menu，由早年出身於Nobu的大廚Alfred親自操刀，炮製日法佳餚。頭盤刺身三重奏，北海道帆立貝肉厚肥美、爽口彈牙且味道鮮甜，九州深海池魚口感厚實，銀鱈魚經炙燒後迫出油脂，佐以頂紫菜漬享用可平衡味蕾，口感一流。

  另一道蘇格蘭蟶子刺身則集天然海水鹽味及鮮甜於一身，煙韌爽口，佐以清新的柚子薄荷汁提升香氣，再配合散發味醂風味的醃漬三文魚子品嚐，味道出奇地十分搭配。有機紅菜頭蓉壽司則酸甜醒胃，更可潔凈味蕾。

鵝肝布丁口感一流

  接下來一道風味截然不同的頭盤鵝肝焦糖布丁，Alfred選用法國鵝肝先蒸煮、後攪拌，再混入忌廉蛋黃，炮製出口感綿滑的鵝肝焦糖布丁，香脆的焦糖頂層綴以木莓及75%高濃度朱古力，前者味道酸甜，後者香濃微甜，配以脂肪豐富的鵝肝同吃，口感更有深度。

  品嚐過牛肋洋葱湯後，服務員隨即奉上自選鐵板燒，Fifi所點的海花竹蝦鮮甜多汁、肉實爽口且蝦膏豐富。而選擇了北海道帆立貝伴廣島蠔的同學，則大讚鮮甜的帆立貝配上盡吸帶子精華的湯汁，更是精髓。

  接下來的黑椒西冷扒沿用矜貴的A4級別宮崎和牛，牛肉披上焦糖外衣，外層烤得焦香，入口即溶，脂香滿溢，也不失嚼勁，食用時蘸上少許酸辣的柚子胡椒Yuzukoshō提味，更加滋味。最後的甜點Charcoal Crumble賣相精緻，猶像一個小巧盆栽，炭烤餅碎下是自家製的熱情果香蕉意大利雪糕、班蘭葉忌廉及椰子泡沫夾層，味道清新，配合香脆的焦糖爆谷，更添香氣和口感。

Dining at Murasaki

地址：銅鑼灣告士打道255號

　　　信和廣場UG樓8號舖

電話：2817 8383

收費：八道菜Tasting Menu

　　　每位$1,100







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