﻿戲院大改造 震動聲效新睇驗

近年不少戲院大Sell科技，就如剛慶祝開業十周年的九龍灣UA MegaBox，早前斥資過千萬元為院內設備升級，當中以十二聲道系統及切合亞洲人身形的D-Box座椅最吸客，這張全新動感座椅可自由調校震動強弱，令看電影體驗變得更個人化！



文：Ki 部份相片：蔡建新



影像與聲效可以說是戲院的靈魂，早在2007年開幕的UA MegaBox，已開創了當時IMAX銀幕的睇戲先河，是次重新裝修，自然要重點出擊。「十年來觀眾對戲院的要求委實提升不少，故是次我們花費共八位數字進行設備提升，而IMAX影院就引入了中港台首個十二聲道系統！」UA院線董事總經理黃嗣輝（Ivan）說。



所謂十二聲道系統，是由影院內的前置、兩側及四組天花喇叭所構成的聲效，配合新裝上的十八米闊IMAX巨型銀幕，令視覺與聲效猶如現場般逼真。新影院頭炮將是明天（8月31日）首次用十二聲道播放的Marvel新作《異人族》（《Inhuman》），是全港唯一播放此版本的影院。



當然，說到現場實感，不得不提戲院內的動感影院。採訪當日，Ivan帶記者體驗全新D-Box座椅，當中賣點除了椅身是以亞洲人高度的Asian Fit作標準外，更有別於一般的動感影院。Ivan解釋：「座位不但會根據電影情節作不同震動，更可以獨立調控，可因應個人需要而自由增強或減弱震動程度。」記者當日觀看的是著名電影《引力邊緣》，過程中的確感受到強烈的震動，被椅子帶動下，很容易進入電影劇情之內，猶如置身太空之中！



浪漫情侶相連沙發



若對聲效特別有要求的觀眾，全面提升的Atmos影院相信絕不可錯過。這個看似沒甚特別的影院，只要抬頭一望，就會發現影院天花頂上的前後方位都安裝了很多組喇叭，當中的三十四至三十六條聲道，可以從前後左右模擬出聲音來源的各個位置，從而令不同電影中各場景音效來得更立體。



至於迷你影院方面，UA MegaBox就為情侶度身訂造了Oscars Club。這個主題影院雖然規模較細，全院只有五十六個座位，但設置上就相當貼心溫馨。首先座位以相連雙人沙發為一個單位，除了令情侶們更有私人空間，座位更貼心地裝有USB充電位（影院有叉電線借出）。此外，座位上更有寬敞空間擺放食物，而票價$130已贈送爆谷汽水，相信勢將成為一個拍拖新勝地！



其他新選擇



柴灣新地標



最近開幕的影院，距離柴灣港鐵站只有五分鐘步程，「CINEMA CITY柴灣」影院內五個影廳共設超過五百個座位，採用最新的數碼播放系統、超高清4K放映機及杜比（Dolby）7.1環迴立體聲等影音設備。另院內設有名為薯仔屋的電影主題餐廳，並擺放了足球機及各類棋盤遊戲，睇戲之餘也可玩樂一番！



查詢：2360 0910



荔枝角韓式設施



預料明年第一季於荔枝角D2 Place落成的CGV，是來自韓國大型連鎖電影院品牌。院內將設置四個播影廳及五百個座位，並引入韓國最新自家研發的3S影院系統「Screen（屏幕）、Sound（音響）、Seat（座椅）」，以超高清放映設備、環迴立體音響及嵌入式人體工學沙發椅作賣點，大家要拭目以待呢！



UA MegaBox



地點：九龍灣MegaBox商場11樓



參考票價：



Atmos影院 $95/2D、$115/3D



Oscars Club $130/2D、$140/3D



IMAX影院 $140/2D、$160/3D



D-Box影院 $150/2D、$170/3D



查詢：3516 8811