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﻿東倫敦心之聯乘

2017-08-30 列印
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　　Dr. Martens最近與同樣發跡於東倫敦的Lazy Oaf推出聯乘作，當中主打鞋款1461 3-Eye Shoes（圖右）就用上紅色心形Monogram圖案作裝飾，配以獨特的天鵝絨鞋帶，鞋背位分別印有「DON’T」、「CARE」二字。至於Jungle Boots（圖左）則充滿龐克味道，高筒設計配以Raffle花邊拉鏈鞋冚，以及獨特的心形拉鏈細節，鞋背位印有「MY LIFE IS BORING」字樣，配上雙層Platform大底，Punk味十足。文：Travis

售價：1461 L.O. $1,199、Jungle Boot L.O $1,799　查詢：2327 3878
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