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﻿四色高質無線耳機

2017-08-30 列印
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　　Beats by Dr. Dre最近推出The Neighborhood Collection，包括Solo3 Wireless、Powerbeats3 Wireless及Beats Pill+。是次系列首次加入深磚紅、草原綠、瀝青灰和深海藍四種顏色，用於表現色彩豐富的城市街區，當中功能表演出色，如Powerbeats3 Wireless（圖）就有高端音質和長達12小時的電池使用時間，而耳機質料抗汗防水，更內置了FastFuel快充技術，通過附帶的Mirco USB電線快速充電5分鐘，即可播放音樂1小時。文：Travis

售價：Solo3 Wireless $2,288、Powerbeats3 Wireless $1,488、Pill+ $1,488　查詢：www.apple.com/hk/
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