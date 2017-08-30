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GOGOVAN創奇蹟 香港仔育成78億獨角獸
五名八十後「香港仔」創辦手機應用程式GOGOVAN，顛覆傳統電召客貨車模式。GOGOVAN短短四年間晉身全港最大網絡傳召貨車平台，昨天宣佈與內地最大貨運平台「58速運」合併。GOGOVAN行政總裁林凱...
2017-08-30
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廣西掃蕩傳銷集團 兩千軍警拘逾1200人
廣西當局昨凌晨動員逾二千名執法人員，在北海市內展開打擊違法傳銷行動，突擊搜查市內超過三百個地點，拘捕逾一千二百名涉嫌參與傳銷人士，被捕人士包括中年、青年男女，涉案金額達三億六千萬元人民幣。 超過二千一百名執法人員昨凌晨分成三十七個小組，針對二十七個傳銷人員聚集小區、共三百一十一個地點展開地氈式搜查，打擊非法傳銷集團首腦、主要成員，同時打擊出租單位予傳銷人員居住、進行傳銷活動的業主；行動同時打擊自山西、內蒙古、黑龍江等地多個非法傳銷組織。 報道指出，凌晨四時二十分左右，在北海市順天泰社區內看到數十名被集中控制的涉傳銷人員，他們低着頭蹲坐在一片空地上。截至昨上午九時，當...
2017-08-30
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北韓射導彈飛越日本 美日將加強向平壤施壓
北韓昨日清晨再次試射火星十二中程彈道導彈，導彈飛行二千七百公里後解體墮落太平洋，更是北韓導彈首次飛越日本國土，日政府發出警告，要東北地區民眾到地下室或堅固建築物避難。首相安倍晉三形容，日本遭受前所未有嚴重威脅，他與美國總統特朗普通電話後，雙方同意加強向平壤政府施壓。 日本自衞隊與韓國軍方證實，北韓在昨日清晨五時五十七分，從平壤市順安一帶安發射一枚火星十二中程彈道導彈，導彈朝東飛行，飛越日本北海道襟裳岬上空，飛行二千七百公里後斷成三截墜落在北海道對開太平洋。 今次是北韓導彈首次飛越日本本土，自衞隊並無發射愛國者三型道彈攔截，但政府即時啟動全國警報系統，向東北地區青森、...
2017-08-30
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入市步伐放慢 山頂南區豪宅 睇樓成交量俱轉靜
山頂及南區踏入第三季後交投持續偏軟，成交量大幅回落，由上月7宗跌至本月僅1宗。區內代理表示，由於樓價已達一定程度升幅，買家需要時間消化；加上天氣不穩，暑假旅遊季及股市波動等因素，亦有礙買家睇樓，放慢入...
2017-08-30
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北韓導彈震動股市 杜指曾挫逾百點後倒升
北韓導彈劃破日本上空，環球金融小震盪，美歐主要股市早段顯著受壓，其中杜指甫開即下挫超過百點，美匯亦跌至逾兩年半以來低位。資金避險心切，金價曾漲逾百分之一，攀上九個半月新高；日圓兌美元亦漲至四個多月來未見高位。 滙控美國預託證價格曾見74.82港元，較香港收市價升0.02港元；中移動美國預託證價格曾見83.23港元，較香港收市價跌4.87港元。今晨四時，杜指收報21865點，升56點；滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見75.24元，較香港收市價升0.44元；騰訊（700）美國預託證券見322.45元，較香港收市價升2.65元。 泛歐Stoxx 600指數昨日早...
2017-08-30
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張伯倫上「車」 跳船潮鳴槍
阿仙奴剛於周日英超作客0:4慘敗給利物浦，遭逢兩連敗，但槍手不僅沒有增兵的消息，反而在轉會市場關閉前出現跳船潮。除了阿歷士張伯倫被傳即將加盟另一倫敦英超豪門車路士外，攻擊主力阿歷斯山齊士、奧斯爾及中堅梅斯達菲亦可能緊隨其後離隊。 據英國《天空體育》報道，車路士與阿仙奴已就張伯倫轉會費達成協議，有指轉會費達三千五百萬鎊（約三億五千萬港元）。這位廿四歲中場球員與兵工廠的合約在明年夏天屆滿，消息指他早前拒絕了球隊開出的十八萬鎊周薪新約，槍手為免他明夏免費轉會，故與藍獅達成協議。至於曼城據報已再為山齊士開價，並提供史達寧及現金欲得到該名智利國腳加盟。 另外據英國《太陽報》報...
2017-08-30
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戲院大改造 震動聲效新睇驗
近年不少戲院大Sell科技，就如剛慶祝開業十周年的九龍灣UA MegaBox，早前斥資過千萬元為院內設備升級，當中以十二聲道系統及切合亞洲人身形的D-Box座椅最吸客，這張全新動感座椅可自由調校震動強...
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拍劇操出43吋Fit爆Body 46歲精壯陳豪 唔排除再生B
46歲嘅陳豪（阿Mo）拍無線50集重頭劇《誇世代》半年，雖然日曬雨淋辛苦到爆炸，但就愈拍愈fit，甚至操到43吋巨胸、8塊爆肌及青筋麒麟臂。育有三子女的阿Mo被問到可會響應剛生咗「慈菇椗」嘅阿Bob呼...
2017-08-30
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社論——組織「拯救圈」防學子開學輕生
暑假快將完結，九月開學，是學生自殺高危期，這並非危言聳聽，以去年為例，開學之後的半年內，累計發生二十四宗學生自殺事件，「香港學生怎麼了？」成為社會關注議題。新學年又到，家長、老師、學校、駐校社工和輔導專業人士須組成「拯救圈」，而預防重點之一，是多在網絡尋找企圖輕生的蛛絲馬跡。 一項對自殺學生的分析，發現十一人是大學生，另十三人是中學或以下學生。他們選擇結束生命的原因，二十人涉「學業壓力」，而「情緒病」佔四宗。研究自殺防治的港大教授葉兆輝指出，年輕人自殺的原因是綜合性的，包括學業壓力、較弱的家庭支持系統、絕望感等等，但近期內「不尋常的、特別多的」的自殺事件中，因媒體報道，並在...
2017-08-30
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有得威佳態迎戰特首盃
新馬季將於九月三日在沙田馬場開鑼，「有得威」將會負頂磅角逐當日的重頭戲香港特區行政長官盃。練馬師姚本輝會留意「有得威」今仗的表現，方會決定是否於約五周後參戰日本的一級賽短途馬錦標。姚本輝說：「周日一戰之後，我們始會作進一步部署，但至目前為止的計畫是，假如牠今仗表現良好，下個目標就是短途馬錦標。」 在確定出戰十月一日於中山競馬場舉行的短途馬錦標之前，現年六歲的「有得威」須負一三三磅在特首盃與另外六匹良駒一較高下，而陣中評分第二高的「駿皇綵」當日將負一一八磅，換言之，「有得威」須比其對手多負十五磅或以上。在今仗負輕磅的對手中，包括去屆香港經典一哩賽亞軍「四季旺」，還有由徐雨石訓...
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