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﻿山系功能新鞋作

2017-08-30 列印
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　　戶外運動品牌KEEN推出全新配色的Terradora及Jasper Rocks行山鞋，當中為女生度身訂造的Terradora分別設有中筒（圖）及低筒兩種高度選擇，前者採用夢幻的湛藍色和淺酒紅色，後者則加入大地色系，採用有高抓地力的All Terrain Outsole鞋底，以及防水透氣的KEEN.DRY技術；另一型號Jasper Rocks同樣以日本山系原野風格為設計元素，以駱駝色及啡黃色為主調，再點綴上湖藍色和紅色，大玩拼色效果。文：Travis

查詢：2116 0087
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