﻿現場直擊 S-Class精銳新改良

當晚廠方展出S320和Mercedes-Maybach S560兩款共四輛新車，不過港版還有S500、Mercedes-AMG S63和S65，以及Mercedes-Maybach S650選擇。據知入門S320現貨已抵港，其他型號9月投產，最快今年底交車。
兩款焦點型號S320及S500排氣量均為3公升，引擎格式大不同，S320為V6雙Turbo設計；S500則應用新開發直六汽缸連電動增壓器及電動馬達Hybrid引擎，配合48 Volt電氣系統，動力可媲美V8引擎，耗油量低於普通2.0 Turbo機器。
新S-Class擁有達六千項改良，包括Multi-beam LED頭燈，還有Magic Body Control懸掛系統，以及新創Energizing車廂模式等。令人欣喜是新版S320售價為$1,288,000起，基本上沒有漲價，S500（$1,818,000起）甚至比以前便宜。
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兩款S-Class規格
型號：S320 S500
引擎：3.0 V6雙Turbo 3.0直六電動增壓+電馬達
馬力/扭力：272ps/40.8kgm 435ps/53kgm
傳動：九前速自動波，後驅 九前速自動波，後驅
耗油量：8.2L/100km 6.9L/100km
售價：$1,288,000起 $1,818,000起
查詢：2895 7339