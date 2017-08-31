  • 2017年8月31日 星期四
  • 29º
  • 75%
熱門： 地盤工友將軍澳彈琴陳章萍搶劫戴妃文華冰廳

日報新聞 > 副刊

﻿現場直擊 S-Class精銳新改良

2017-08-31 列印
■Mercedes-Benz HK主席及行政總裁Andreas Binder深信新版S-Class憑一系列新科技設施，可以繼續領導豪華車市場。
■廠方特別在中環新海濱摩天輪旁邊建立龐大有蓋冷氣展館。
■現場展出S320及Mercedes-Maybach S560兩款共四輛新車。
■Mercedes-Maybach S560包裝奢華，後排配備電控大班椅連腳托，車價$2,288,000起。
■S320改配3公升V6雙Turbo引擎，現貨已經抵港。
Previous Next

        平治新改良版S-Class正式在港上市，廠方上周五（8月25日）在中環摩天輪旁邊建立巨型展館，招待八百位嘉賓參加盛大派對。 文、部份圖片：彭志揚

        當晚廠方展出S320和Mercedes-Maybach S560兩款共四輛新車，不過港版還有S500、Mercedes-AMG S63和S65，以及Mercedes-Maybach S650選擇。據知入門S320現貨已抵港，其他型號9月投產，最快今年底交車。

　　兩款焦點型號S320及S500排氣量均為3公升，引擎格式大不同，S320為V6雙Turbo設計；S500則應用新開發直六汽缸連電動增壓器及電動馬達Hybrid引擎，配合48 Volt電氣系統，動力可媲美V8引擎，耗油量低於普通2.0 Turbo機器。

　　新S-Class擁有達六千項改良，包括Multi-beam LED頭燈，還有Magic Body Control懸掛系統，以及新創Energizing車廂模式等。令人欣喜是新版S320售價為$1,288,000起，基本上沒有漲價，S500（$1,818,000起）甚至比以前便宜。

SAVE

兩款S-Class規格

型號：S320 S500

引擎：3.0 V6雙Turbo 3.0直六電動增壓+電馬達

馬力/扭力：272ps/40.8kgm 435ps/53kgm

傳動：九前速自動波，後驅 九前速自動波，後驅

耗油量：8.2L/100km 6.9L/100km

售價：$1,288,000起 $1,818,000起

查詢：2895 7339

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd