﻿首爾Under Stand Avenue 貨櫃文創商街

相信不少人到首爾旅行，都會逛逛毗鄰地鐵2號線建大站的藍色貨櫃屋購物商圈Common Ground，但原來去年才剛開幕、位於地鐵盆唐線首爾林站附近的Under Stand Avenue文創商街，同樣是由貨櫃組成，除了面積比Common Ground大，當中每個貨櫃更有特定概念主題，吸引眾多年輕人前往朝聖打卡。 文、圖：Nancy



由一百一十六個貨櫃組成的Under Stand Avenue，佔地逾四千平方米，鄰近首爾林和G-Dragon等名人居住的Galleria Foret豪宅，現已成為首爾超人氣文創綜合區，這裏的店舖主要售賣一些文創商品及服飾，也有餐廳、咖啡廳、展館等，一卡卡色彩繽紛的大型貨櫃屋，從外面看感覺就只有一個貨櫃般大，但入到裏面空間感卻異常寬敞。



推動原創發展



Under Stand Avenue表面上像一般文創區般舉辦市集、街頭音樂表演、文娛活動，以及推動原創發展，但背後卻是一家非牟利組織，設立七個「Stand」概念，分別是Youth Stand、Heart Stand、Mom Stand、Art Stand、Power Stand、Social Stand以及Open Stand，致力為不同社群發聲。



Mom Stand招幕弱勢社群的婦女在文創區內餐廳工作，助其自力更生，餐廳除供應健康的韓國料理，亦以親環境的食材製作各國菜式，營養滋味；Social Stand設立Walkshop售賣本土與海外原創產品，以及各類特色環保產品；Power Stand幫助年輕設計師追夢創業；Open Stand則為自由開放的平台，周末常邀請樂隊駐場表演……七個Stand旨在使人與人之間Understand更多，從而建立一個可持續發展的社會，難怪開幕以來一直深受區內各階層歡迎。



貼地自由行 首爾新洞態



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Under Stand Avenue



地址：首爾城東區往十里路63（地鐵盆唐線首爾林站3號出口步行約2分鐘）



網址：www.understandavenue.com