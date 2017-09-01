﻿Back To School 精選好玩學習App

近年流行e-Learning，用平板查字典、睇書、學外語等等變得相當普遍，新推出的10.5吋iPad Pro界面簡單易用，配搭專屬Smart Keyboard及Apple Pencil，無論文書定畫圖都一機搞掂，趁開學，特別找來小模特兒Hanson試玩新機，並邀請專家推介好玩學習應用App，讓小朋友寓學習於娛樂！



文：Anna 圖：褚樂琪 模特兒：Hanson



功能全面升級



現時好多小學生都需要上網搵資料做功課，相比傳統電腦，具有觸控功能的平板用起來其實更方便，事關小學生未必掌握中文打字，於平板直接用手寫輸入文字，相對簡單快捷。新推出的10.5吋iPad Pro不止可配搭Apple Pencil使用，更可另購Smart Keyboard，應付文書功課一樣掂。



新機搭載全新A10X晶片，可以剪輯4K影片，就連玩3D遊戲都能保持聲畫流暢，加上屏幕頻率高達120Hz，能精準感應Apple Pencil，小朋友畫畫時，筆觸感覺更加真實。小模特兒Hanson當日用Apple Pencil在10.5吋iPad Pro上實試填顏色功能，試玩後大讚Apple Pencil似真筆，並表示好想買番部慢慢玩！



界面跟Notebook睇齊



不得不提，10.5吋及12.9吋iPad Pro將會在秋季迎來iOS 11系統更新，界面將會跟Notebook睇齊，例如新增了「檔案App」，有如電腦的File功能，將各類圖片、文件集中存放，想找回指定檔案作修改就更方便。另外亦將類似macOS的Dock功能帶到iPad，在屏幕下方可以快速開啟Email、音樂、Message等功能，簡單易用。



專家推介學習App



電子學習聯盟（eLearning Consortium）會長Dr. Allen Wong提示家長，為小朋友挑選具教育性質的消閒App時，要先考慮其內容，應以吸引小朋友深入學習，以及互動性為大前題，避免讓電子產品變成「電子奶咀」。



《Drawing Desk》 iOS Free



好多小朋友喜愛畫畫，利用iPad Pro畫畫比用紙張環保之餘，更可以畫出特殊圖案。Dr. Allen Wong推介的《Drawing Desk》有齊畫畫、填顏色及處理圖片功能，他的女兒亦是此App的粉絲。App內置多款不同填色圖案，雖然部份要付費購買，但獨特的碎花圖案筆擦效果，定可吸引小朋友專心創作。



《Memrise》 iOS/Android Free



獲得Google頒發2017 Best App之一的《Memrise》，可讓小朋友自學外語。內置多種不同語言，Dr. Allen Wong讚它以解決任務形式，吸引小朋友從過關中不斷學習。而且內容全部雲端化，定期更新內容。另外亦善用A.I.功能，扮成外國人跟小朋友聊天，提升學習成效。



《Piano Maestro by JoyTunes－SIMPLY PIANO》 iOS Free



此App內置各式鋼琴譜，小朋友可自學彈鋼琴。除可直接在iPad或iPhone上邊睇琴譜邊彈虛擬琴鍵，Dr. Allen Wong最欣賞它可與真實鋼琴互動。此App具錄音功能，會「聆聽」小朋友有沒有彈錯音，給予即時回應。