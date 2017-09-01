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﻿磁力快拆充電線

2017-09-01 列印
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　　曾遭網友開玩笑的眾籌概念產品「磁能線」，雖然好多參與眾籌者聲稱仲未收到貨，令人失望，但其意念的確方便，所以廠商Xpower都將這個概念變成真，推出磁力快拆2合1高速傳輸充電尼龍線XP-MT2I1，同樣以磁力連接充電插頭，拆線簡單方便，跟線有USB-C及Micro USB兩款插頭，但留意插頭比較細，如果帶去旅行，要小心存放。最讚是現時已有實貨開賣，大家不用擔心被「走數」！

售價：$198文：Anna

查詢：2708 8198
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