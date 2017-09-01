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﻿可愛醒神喇叭鬧鐘

2017-09-01 列印
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　　轉眼開學，怕小朋友早上唔知醒，不妨入手一個得意多功能鬧鐘，準時叫醒小朋友番學！近日Hometime推出Hello Kitty C1pro藍芽喇叭及鬧鐘充電器，除了在機身印上吉蒂貓，機上屏幕更可顯示心心及字句圖案。功能方面，鬧鐘支援MicroSD卡，可以選擇內存的歌曲作響鬧。另外機身亦設有充電插頭，可為手機充電，亦可連接手機播歌，更備有收音機功能，極之實用！值得留意是新機屬地區限定，只在香港及澳門推出。

售價：$369文：Anna

查詢：3626 9899
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