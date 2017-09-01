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﻿有營慢磨榨汁機

2017-09-01 列印
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　　早前Philips推出升級慢磨榨汁雪葩機HR1932，主打纖巧易洗，更配備金屬玫瑰色機身，大受女士歡迎。近日Philips的品牌午宴上，更請來專業營養師Katrina Chan介紹蔬果汁的營養Tips，兼推介利用同系列的另一部全新慢磨榨汁機HR1947製作營養蔬果汁，新機換上金屬灰色，投放口設計更加闊，方便放入各類蔬菜，雖然少了製作雪葩功能，但價錢就平三百元，適合只愛飲鮮榨果汁的用家。售價：$2,398文：Anna

查詢：2619 9663
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