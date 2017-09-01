﻿星級川味麻辣鍋

內地人氣食店（雲長）小龍坎老火鍋，開業數年已在全國擁有數百間分店，不少港台紅星如林保怡、林俊傑等均是捧場客，皆因其麻辣湯底加入以牛脂肪秘製的牛油，香濃不膻。該店近日正式登陸香港，餐廳老闆之一更是知名歌手陳柏宇，粉絲們打邊爐之餘隨時有機會「野生捕獲」偶像！ 文：甘偉丁 圖：黃幹文



香港店為求原汁原味，湯底跟足內地，分為紅油麻辣鍋、清香藥膳鍋及田園番茄鍋等多款選擇。紅油麻辣鍋的湯料及牛脂由成都直送到港，再由師傅加入花椒、指天椒及乾辣椒等十多款特色香料煮成，設有大、中、小辣，入口均帶有牛油香氣，辣勁十足！若然不愛吃辣，可選擇清香藥膳鍋，以龍眼、杞子、淮山及紅棗等加入高湯熬煮，藥材味較重，但同樣滋味。



鮮味招牌配料



除湯底吸引，配料也絕不馬虎，有齊四川麻辣火鍋必備的毛肚、小龍黃喉及鵝腸等，當中的鮮毛肚標榜由成都空運到港，切至薄身以冰水浸泡保持新鮮，只需輕灼四十秒即可，香脆爽口，吸滿湯汁更是美味。香港較少見的黃喉（即牛的大血管），大約灼一分鐘即可，口感爽脆。最特別要數冰川鵝腸，以透明器皿盛載，底下放滿冰塊以保持鵝腸新鮮，並在碟邊放置乾冰，造成煙霧瀰漫的效果，非常吸睛！油脂豐富的鵝腸略帶肥膏，輕灼後滑溜彈牙，令人吃不停口！



店內也有不少手打丸類，屬自家出品，值得一試，例如龍廚八寶摩天輪及手打四寶丸。前者以迷你摩天輪形式，在每格放上不同的丸類，如蝦丸、墨丸及牛丸等，大家不妨影相「呃Like」後才吃！這裏提供一小瓶油碟（即麻油）伴吃，可隨意混合香葱、蒜蓉及芫荽等，除富油脂香外，最大優點是能為剛灼煮配料降溫及減低辣度，別具心思。



雲長小龍坎老火鍋



地址：銅鑼灣記利佐治街1號金百利廣場7樓R3室



查詢：2761 3300