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﻿有機認證 瑞士天然呵護

2017-09-02 列印
（左起）寶貝護臀膏（$325/50ml）、寶貝潔膚乳（$248/100ml）、防妊娠紋乳霜（$468/100ml）、寶貝二合一洗髮沐浴露 （$268/100ml）、寶貝面部及身體滋潤乳（$318/50ml）。
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        小朋友的皮膚柔軟嬌嫩，當然要特別呵護。來自瑞士的Swiss Kiss Lab推出一系列天然母嬰護膚產品，當中的瑞士阿爾卑斯山泉水系列（Swiss Alps Water Line）獲得Ecocert有機認證，採用高度純淨天然的瑞士阿爾卑斯山泉水，有助淨化及補充皮膚水份流失，其葡萄糖提取物BIOECOLIA®專利成份，可保護嬰孩幼嫩肌膚；至於綠色微藻提取物Micro Green Algae Extract則有緊緻作用，可預防和減少妊娠紋。系列現有保濕及紓緩嬰兒敏感肌膚的寶貝二合一洗髮沐浴露、無皂性溫和寶貝潔膚乳、有助預防尿布疹的寶貝護臀膏、保濕寶貝面部及身體滋潤乳，以及專為孕婦而設的防妊娠紋乳霜，給予媽咪及小孩貼心照顧。文：Ki

Swiss Kiss Lab

查詢：3568 6827        www.swisskisslab.com
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