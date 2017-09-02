﻿環保樂活 綠色美顏時代

近年世界各地都高呼環保口號，綠色商品的消費族群也大增，其中美容用品最受歡迎，單是今季已有數個品牌打入巿場，筆者特別挑選了兩個優質之選為大家介紹。



文︰Angel 圖︰陳鐵剛



首個為大家介紹的是來自丹麥的有機理髮品牌Zenz，創辦人Anne-Sophie本為丹麥著名髮型師，因長期接觸化學理髮產品而產生過敏，其後開創了有機理髮系列Zenz，當中包括洗髮、護髮及造型產品。現在品牌迅速拓展，單是銷售點已遍及十五個國家，如西班牙、荷蘭、德國及香港等。



早前消委會公佈含有害物質髮型用品，原來不少我們常用的品牌亦在名單之上。Anne-Sophie亦有聽聞有關消息，認為生產者應多思考環保及人類的健康問題，「為何都巿人愈來愈早出現脫髮問題，原因是壓力、環境污染及使用含化學物髮型產品所致，皮膚吸收如同人體吸收食物養份，直接影響健康。」



筆者知道丹麥有不少有機或天然品牌，芸芸品牌中，Zenz No1有機精純洗髮露就獲頒發2017 Allergy Award，足證品牌成份的可靠性。暫時品牌在銅鑼灣誠品設有Pop-up Store，大家不妨留意。



查詢︰www.wearenoexpert.com/zenz



公平貿易有機堅果油



LXMI為另一有機護膚品牌，而且別具意義。只因產品由東非婦女於尼羅河谷最原始地區採摘，並用上超過二十年樹齡的樹尼羅卡丁堅果製成。此外，品牌為幫助貧困的東非婦女，透過非牟利機構的幫助，以市價最少3倍價錢向她們購買尼羅卡丁堅果。筆者相信公平的貿易可提升產品質素，值得支持。品牌下星期將登陸Harvey Nichols Beyond Beauty，喜愛有機美容產品不妨捧場。查詢︰3968 2668