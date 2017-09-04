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﻿15周年限量太陽鏡

2017-09-04 列印
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  太陽眼鏡已被視為配襯Total Look的一部份，不論鏡片還是鏡框，都有着凸顯個人時尚魅力的功能。知名眼鏡品牌BOLON Eyewear便以多款耐用物料製成鏡框和鏡臂，如TR90記憶樹脂、醋酸纖維板材及Ti鈦金屬等，當中醋酸纖維板材鏡框和鏡臂使用全天然原材料製造，製作工序繁複，但能使成品擁有獨立的紋理圖案，別具特色。特別推介品牌的15周年限量系列，採用雙層鏡框設計，配上紫灰色全高清偏光鏡片，型格十足。文︰Angel

查詢︰2766 3038
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