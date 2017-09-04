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﻿新登場面膜專家

2017-09-04 列印
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　　急救肌膚最宜敷面膜，最近新登場的專業美療護膚品牌Eurobeaute就打正旗號Sell面膜，設計出多款專效產品，如深層注氧補濕面膜、海藻水極緊緻面膜等，其中最具特色要數炫光金絲提升面膜組合，面膜採用纖維設計，蘊含豐富骨膠原成份，另注入24K純黃金，有助促進血液循環，更能強化肌膚表皮細胞。

售價︰$860/6片　文︰Angel

查詢︰2506 0588
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