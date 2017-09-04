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﻿健康餐盒送上門

2017-09-04 列印
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  平日返工經常要出外用餐，但又怕多糖多鹽欠健康，可說身不由己。最近發現推崇健康送餐服務的AMGD，正式登陸香港，設立首個海外分站。品牌打造了38款健康餐單，同時附上卡路里標示，每日新鮮製造並直送至預訂地點。餐單絕無添加味精，並以初榨橄欖油烹調，又加入不同的堅果和乾果，並附上16種秘製醬料方便拌入食物中，美味又健康。除了海鮮、肉類，品牌亦提供素食餐盒，認真多元化。價錢由$130起，若相同地點訂購滿五份以上，則由$90起。文︰Angel

查詢︰2389 6088
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