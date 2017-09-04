﻿泰甜綿綿冰

近年曼谷湧現很多摩登時尚的甜品店，食物選擇眾多又便宜，吸引不少港人前往一嚐滋味順便拍照呃Like。翟道翟綿綿冰老闆Sunny曾到泰國工作旅行，愛上當地新興名物芒果糯米飯綿綿冰，回港反覆試製，最近更在旺角開設外賣店。 文：李泳烔



圖：蔡建新



翟道翟綿綿冰老闆Sunny外表有點像「坤哥」（歌手吳業坤），戴着一副黑框眼鏡，感覺內斂。「當時到曼谷想學習泰文，因天氣太熱，我又嗜甜，便常常光顧不同甜品店吃冰。」Sunny說。最後他乾脆在甜品店打工，學習製作不同的泰式甜品，以及認識他們獨有原材料。



清新冰涼 份量十足



新店供應芒果糯米飯綿綿冰，正是他在泰國嚐過，非常喜歡的一款甜品，只需在底層墊上威化脆脆和以班蘭葉蒸燻過的糯米飯，再放入菲律賓呂宋芒果粒，以及芒果醬與椰奶混合製作的冰底，最後在頂層唧上椰子忌廉和綠豆邊，綿綿冰便大公告成。用湯匙輕輕一舀，將椰子忌廉跟綿綿冰放進口裏，雖然芒果味略有不足，糯米飯也有點乾身，但幸好份量補救，每碗約用上一個芒果，碗底有手握位，設計非常貼心。每碗售$48都算抵食，高溫下品嚐確實透心涼，若能多添點煉奶加強甜度，便最好不過。



比起芒果冰，我更喜歡榴槤糯米飯刨冰，店家選用果肉厚實的D24榴槤，我本身並非榴槤迷，更怕吃軟腍腍的榴槤製品，意外地這款榴槤刨冰深得我心，果味清香，甜度適中，與好友邊逛街邊吃，不足十五分鐘便吃完。



刨冰款式不多，暫時只有三款，但飲品選擇就豐富得多，最特別是冬蔭功梳打，加了香茅、南薑、辣椒和泰國檸檬，賣相沒冬蔭功搶眼的橙紅，入口酸辣刺激，卻缺了椰奶香，味道可接受，看Sunny敢於創新這點，便值得捧場。另有多款泰式飲品均以泰國食材製成，味道亦算正宗。



翟道翟綿綿冰



地址：旺角彌敦道688號旺角中心2樓



SK6B號舖